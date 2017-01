Welmlingen (cre). Gut besucht war der Neujahrsempfang der Ortsverwaltung Welmlingens. Nach einigen Jahren des Treffens zur Jahreswende mit Feuerwerk auf dem Rathausplatz hatte sich die Verwaltung wieder für einen „normalen“ Neujahrsempfang, wie er zuvor stattgefunden hatte, entschieden. Die Menge der Besucher bewies die Richtigkeit dieser Entscheidung.

Bewusst hatte man den Empfang, wie Ortsvorsteher Richard Ludin sagte, am Drei-Königs-Tag auf den späten Nachmittag gelegt, damit auch die in der Schweiz Arbeitenden, wo dies oft ein normaler Werktag ist, daran teilnehmen konnten.

In seiner Ansprache ließ der Ortsvorsteher das vergangene Jahr Revue passieren. Besondere Beachtung schenkte er dabei den Starkregenereignissen, die Welmlingen in Mitleidenschaft gezogen hatten. Wohnräume, Keller und Garagen hatten unter Wasser gestanden. Die Feuerwehr verzeichnete am 25. Juni über 30 Einsatzstellen. Dafür sprach ihr Ludin seinen Dank aus. Inzwischen seien auch in Absprache mit den Landwirten Maßnahmen eingeleitet worden, die Auswirkungen solcher Ereignisse künftig zu verringern. Am Lettenbach könne jedoch vor Juni nichts unternommen werden, teilte Ludin mit, da jetzt die Fische Laichzeit hätten und sich daran die Brutzeit der Vögel anschließe.

Zu den angenehmen Events gehörten das Fasnachtsfeuer, die Jahresfeier des Schützenvereins und die von diesem veranstaltete Disco-Nacht sowie das alle zwei Jahre stattfindende Bulldogtreffen. Mit dem jedem Ortsteil zur Verfügung stehenden 20 000 Euro-Budget wurde die Gemeindehalle auf Vordermann gebracht.

Ludins besonderer Dank galt Alt-Ortschaftsrat Karl Schailin. Dieser habe nicht nur während seiner Amtstätigkeit geholfen, wann immer es etwas zu tun gab. Auch jetzt stehe er mit seinen Gertätschaften für jeden Einsatz zur Verfügung. Als Dank überreichte Ludin einen Gutschein für einen Restaurantbesuch im Gasthaus „Hirschen“. Weiter bedankte der Ortsvorsteher sich bei Helga Homberger und Marlies Köhlitz, die die Spielenachmittage organisieren. Auch die „Jungrentner“, die sich bei Reinigungs- und Aufräumaktionen verdient gemacht haben, bezog Ludin in seinen Dank mit ein.Für 2017 stehen wieder Feste an. So das Fasnachtsfeuer, das nun doch am gewohnten Ort am 5. März stattfinden kann. Der Schützenverein wird wieder seine Jahresfeier ausrichten; am 30. April und am 1. Mai wird der Maibaum gestellt, und im September lädt die Feuerwehr zum Waiefest.

Ludin verzichtete darauf, sich zur weltpolitischen Lage zu äußern. Hier könne sich jeder aufgrund der umfänglichen Berichterstattung selber ein Bild machen. Er hoffe nur, dass bei der Bundestagswahl keine Parteien vom rechten Spektrum in den Vordergrund rücken.

Bei Getränken und Laugengebäck nutzten die Gäste, unter ihnen auch Baden-Württembergs Toto-Lotto-Chefin und ehemalige parlamentarische Staatssekretärin Marion Caspers-Merk, die Gelegenheit zum Gespräch.