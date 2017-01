Kleinkems. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend wurde in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Efringen-Kirchen in Kleinkems eine 24 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 20.20 Uhr fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot Boxer auf der Landstraße von Istein in Richtung Norden und wollte bei Kleinkems nach links zur Anschlussstelle der A 5 abbiegen. Hierbei stieß er mit einem aus Richtung Kleinkems kommenden BMW zusammen. Die Fahrerin des BMWs wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.