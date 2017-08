Efringen-Kirchen „Bahn kann spielen wie sie will“

Von Saskia Scherer

Zu einem Vororttermin zur Güterzugsituation in Efringen-Kirchen hatte der Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey am Freitagnachmittag eingeladen. Zahlreiche Anwohner nutzten die Gelegenheit, die Schwierigkeiten vor Ort anzusprechen.

Efringen-Kirchen. Der Einladung waren auch Gemeinderätin Marlies Billich (Grüne) sowie der Grünen-Bundestagskandidat Gerhard Zickenheiner gefolgt.

Frey kam zunächst auf die lange Vergangenheit der Strecke zu sprechen. Mit dem Katzenbergtunnel habe man sich Entlastung erhofft, die auch eingetreten sei. „Aber wenn jetzt ein Güterzug durch den Ort fährt, merkt man das umso mehr“, meinte er. Seit 2011 beziehungsweise intensiv seit 2016 sei er mit der Deutschen Bahn im Gespräch.

Fakt sei, dass zu viele Güterzüge über die alte Trasse fahren. „Und was dem Fass den Boden ausgeschlagen hat, sind die Gefahrgüterzüge – das ist aus meiner Sicht nicht mit der gesetzlichen Vorgabe vereinbar, da muss zügig reagiert werden“, erklärte Frey. Er habe sich auch bereits in einem Brief an Verkehrsminister Alexander Dobrindt gewandt, da in diesem Fall der Bund zuständig sei.

Anwohner Stefan Hoffmann berichtete, dass sich die Zustände erst seit April leicht verbessert hätten. „Bis März fuhren immer noch 70 Prozent aller Güterzüge hier durch. Die Bahn streitet das ab, aber es gab Zählungen.“ Bei einem Gefahrgüterzug, der sechs Tage lang in Efringen-Kirchen abgestellt wurde, habe es sich um ein privates Zugunternehmen gehandelt. „Die Bahn hatte keine Möglichkeit, diesen zu entfernen“, so Hoffmann. Auch der Bürgermeister habe sich eingesetzt. „Aber einer von der Bahn muss ja die Weiche gestellt haben“, meinte Anwohner Friedrich Lehr. Schließlich sei der Zug 200 Meter weiter geschleppet worden – „dann stand er halt da“, ergänzte Thomas Breest.

„Es gibt doch genug Flächen, wo man die Züge anstellen könnte, das muss doch nicht im Ort sein“, fand Gemeinderätin Billich. Rudolf Grimberg, der selbst 40 Jahre lang bei der Bahn beschäftigt war, zeigte sich überzeugt, dass wenn die Züge in Efringen-Kirchen geparkt würden, es in diesen Momenten keine andere Möglichkeit gebe. „Wenn in Weil alle Betriebsgleise voll sind, bleibt ja nichts anderes.“ Er war aber ebenfalls der Meinung, dass eine Verbesserung nötig sei. Lehr wies darauf hin, dass das Parken im Wohngebiet schlichtweg verboten sei. Hoffmann wies außerdem auf die Lärmbelästigung hin.

Zickenheiner sprach von der Sorgfaltspflicht der Bahn und schlug vor, einen Streckenvorhalteplan einzufordern. Auch Frey fand, dass die Frage der Verantwortung klärbar sein müsse. Man müsse schließlich auch einen Ansprechpartner kennen. „Die Verantwortung wird weiter geschoben, auch vom Eisenbahnbundesamt gibt es keine konkrete Antwort“, beklagte sich Lehr.

Laut Frey hat Sven Handel, Konzernbevollmächtigter der Bahn für das Land Baden-Württemberg, ein Treffen zu dem Thema mit politisch Verantwortlichen angekündigt. „Ein solcher Termin muss her“, erklärte der Landtagsabgeordnete. Auch die Landrätin und der Landkreis müssten dranbleiben. „Wir hoffen auf den Termin, der ist überfällig“, forderte Billich.

„Die Bahn kann hier spielen wie sie will, das macht ohnmächtig“, sagte Hoffmann. „Politik auf Augenhöhe sieht anders aus“, fand auch Josha Frey.