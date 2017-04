Efringen-Kirchen Bahnhof kein Parkplatz für Waggons mit Gefahrgütern

Von Clemens Leutz

Grundsätzlich sollen gefährliche Güter auf die Bahn und nicht auf die Straße, wo viel schneller ein Unglück passieren kann. Aber muss die Bahn Kesselwagen mit Gefahrgütern direkt neben einem Wohngebiet stundenlang parken? Im Bereich des Bahnhofs Efringen-Kirchen sorgt das immer wieder für Anwohner-Proteste.

Efringen-Kirchen/Rheinweiler. Durchfahrt ist kein Problem, aber keine langen Abstellzeiten neben Wohnhäusern – das ist die Linie von Bürgermeister Philipp Schmid, der in dieser Sache in engem Kontakt mit der Bahn und ihrem Notfallmanager, Nachbargemeinden, Feuerwehr und dem Landratsamt steht. Durch die ähnliche Situation in Rheinweiler, wo vor einem Jahr auch ein Unfall passierte, wird ebenso der Bad Bellinger Bürgermeister Christoph Hoffmann in dieser Sache immer wieder aktiv. „Das Thema brennt uns auf den Nägeln“, sagt Schmid, der aber rechtlich wenig Handhabe sieht.

Im Gefahrgutregelwerk werde das Abstellen von Zügen mit Gefahrgut im Bereich von Wohngebieten nicht verboten. Auch Mindestabstände seien nicht vorgeschrieben. In Efringen-Kirchen stehen Waggons mit hochexplosiven Stoffen nur 30 Meter von Wohnhäusern in der Egringer Straße entfernt, berichteten Anwohner.

Das sei auch nicht verboten. Denn der Gesetzgeber gehe grundsätzlich davon aus, dass die Kesselwagen sicher sind, wenn die Vorschriften des Gefahrgutrechts eingehalten werden; wenn also die Ladung ordentlich gesichert ist, überhaupt die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, wenn in geprüften Behältnissen transportiert wird und wenn bestimmte Stoffe nicht verbotenerweise zusammen transportiert werden.

Auch Ansgar Drost vom Landratsamt sieht keine rechtliche Möglichkeit einzuschreiten, wenn vorschriftsgemäße Züge mit Gefahrgut auf Gleisen aus betrieblichen Gründen abgestellt werden. Freilich sehe auch das Landratsamt die Praxis, Gefahrgut-Waggons bei Wohngebieten abzustellen, als problematisch an. Deshalb habe es im vergangenen Jahr das Eisenbahnbundesamt als Aufsichtsbehörde, die Bahn und Feuerwehren nach Lörrach eingeladen. Dort berichteten Bahn-Vertreter, dass auf dem weiten Gleisfeld des Rangierbahnhofs Basel/Weil am Rhein eigens Gleise vorgesehen seien, auf denen derlei Waggons abgestellt werden.

Dies gelte für planmäßige Aufenthalte. Bei ungeplanten Aufenthalten, etwa bei technischen Defekten oder Problemen mit der Verzollung, können die Gleise belegt sein. Dann werden solche Züge andernorts, also in Efringen-Kirchen oder Rheinweiler, auf Seitengleise gelenkt. Die Bahn hat laut Ansgar Drost aber versprochen, die Waggons dort jeweils so schnell wie möglich in Richtung Basel/Weil weiterzufahren. Für Auskünfte über mögliche Gefahren könne das Notfallmanagement der Bahn angesprochen werden.

Das ist für Bürgermeister Schmid denn auch ein besonders heikler Punkt: Denn im Notfall müssen die Feuerwehren über den Inhalt der Behälter Bescheid wissen. Bislang gebe es aber für den Informationsfluss noch keinen richtigen Ablaufplan. Deshalb sieht er noch reichlich Gesprächsbedarf – vor allem, aber nicht nur hinsichtlich Bahn und Feuerwehren. Sinnvoll sei eine Einbindung des Landratsamts und ein Schulterschluss mit den betroffenen Nachbargemeinden.

Die parkenden Züge seien schließlich ein Dauer-Ärgernis. Dabei geht es Schmid aber nicht nur um die Gefahr, sondern auch um den Lärm: Denn oft laufen nachts bei Spezialwaggons Kühlgeräte, die den Anwohnern den Schlaf rauben.