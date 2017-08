Efringen-Kirchen Baumgräberfeld angedacht

Von Reinhard Cremer

Künftig soll auch der Egringer Friedhof Möglichkeiten bieten, den geänderten Bestattungsformen Rechnung zu tragen. Vorgesehen ist dafür das hintere rechte Friedhofsviertel, auf dem jetzt die Nutzungsdauer für das letzte Grab abgelaufen ist.

Egringen. Nach Abräumen und Einebnen dieser Fläche (siehe nebenstehenden Bericht) soll hier nach noch zu erfolgender Planung unter anderem ein Baumgräberfeld entstehen. Die Mittel dafür sollen, so der Wunsch des Egringer Ortschaftsrats, im nächsten Haushalt der Gemeinde berücksichtigt werden. Mit einer Begehung möchten sich die Ratsmitglieder Klarheit verschaffen, was auf der Fläche möglich ist. Die genaue Planung allerdings muss ein Fachbetrieb vornehmen.

Des Weiteren beantragte der Ortschaftsrat – nicht zum ersten Mal – die Bereitstellung von Planungsmitteln für ein Neubaugebiet. Auf Anregung von Ratsmitglied Dietmar Bauer wurde auch eine umfängliche Sanierung des Landjugendraumes in den Katalog aufgenommen. So soll die alte Nachtspeicherheizung durch ein kostengünstigeres Heizungssystem ersetzt werden. Auch die Fenster und der Fußboden bedürften der Erneuerung.

Als ermittelte Gesamtkosten nannte Bauer etwa 62 000 Euro. Hiervon könnten allerdings rund 25 000 Euro durch Eigenleistungen abgedeckt werden. Schließlich, so Bauer in seiner Begründung, stelle gerade die Egringer Landjugend einen sehr aktiven Part im Leben des Dorfes dar.

Zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortsdurchfahrt hielt das Gremium das Aufstellen von zwei Geschwindigkeitskontrollen an der Schule und am Kindergarten für dringend geboten. Die Kosten hierfür sollen sich, so Ortsvorsteher Jürgen Schopferer, auf zirka 5000 Euro belaufen.

Nicht durchsetzen konnte sich Gemeinderätin Marlies Billich mit ihrer Forderung nach dem Bau einer Toilette für Kirchenbesucher. Auch ihre erneute Anregung, Räume im leer stehenden Pfarrhaus für den Kindergarten zu nutzen, wurde vom Ortsvorsteher als nicht zum Thema gehörig abgewiesen.

Im Rahmen des Investitionsprogrammes 2017 bis 2021 stellte der Ortschaftsrat – auch hier zum wiederholten Mal – den Antrag auf Einstellung von Mitteln für die Sanierung der Rathausfassade. Ebenso werde Geld benötigt für die Ausbesserung von Schäden auf der Kanderner und der Fischinger Straße. Auch eine Ausbesserung schadhafter Schachtdeckeleinfassungen sei nötig.

Schopferer räumte allerdings ein, dass mit einer Berücksichtigung der beiden letztgenannten Punkte wohl nicht zu rechnen sei.