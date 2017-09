Efringen-Kirchen Beitrag zum ausgeprägten Egringer Dorfleben

Nachrichten-Ticker

21:14 Apple stellt hochgerüstetes iPhone X vor

Cupertino - Apple will mit einem radikal erneuerten iPhone einen neuen Standard im Smartphone-Geschäft setzen. Beim iPhone X (steht für 10, nicht den Buchstaben X) füllt der Bildschirm den Großteil der Frontseite aus und der Fingerabdruck-Scanner wurde durch Gesichtserkennung abgelöst. Die Face ID ist mit mehreren Sensoren dreidimensional, damit die Technologie nicht etwa mit einem Foto ausgetrickst werden kann. Der US-Startpreis des neuen iPhones liegt bei 999 Dollar. Es kommt Anfang November auf den Markt.

20:57 Trump reist am Donnerstag nach Florida

Washington - US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag nach Florida reisen, um einige der von Hurrikan "Irma" stark zerstörten Gebiete zu besuchen. Das kündigte seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington an. Eine genaue Reiseroute stand zunächst noch nicht fest. Der Tropensturm hatte am Wochenende und am Montag nach seinem zerstörerischen Zug durch die Karibik große Schäden in Florida angerichtet. Millionen Menschen sind nach wie vor ohne Strom.

20:55 Krankmeldungen stürzen Air Berlin ins Chaos

Berlin - Nervenprobe für Fluggäste der Air Berlin: Kurz vor Ende der Bieterfrist sind der insolventen Fluggesellschaft streckenweise die Piloten ausgegangen. Etwa 200 Kollegen meldeten sich heute krank, mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. Auch morgen drohen Dutzende Flugausfälle. Das Management sprach von einer existenzbedrohenden Situation für die Airline. Ein Teil der Belegschaft spiele mit dem Feuer. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit trat dem Verdacht entgegen, zu Krankmeldungen aufgerufen zu haben.

20:50 Schon 370 000 Rohingya in Bangladesch - Hilfsgüter der UN

Cox's Bazar - Die Zahl der aus Myanmar nach Bangladesch geflüchteten Rohingya ist nach UN-Angaben auf etwa 370 000 gestiegen. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR begann, Zelte, Decken und andere Hilfsgüter nach Bangladesch einzufliegen, wie es heute mitteilte. In Myanmar kündigte das Rote Kreuz an, erstmals seit Beginn der jüngsten Gewaltwelle im Unruhegebiet Rakhine Hilfe leisten zu können. Bangladeschs Premier forderte Myanmar auf, die geflüchteten Rohingya wiederaufzunehmen. Die EU-Kommission sagte zusätzliche Hilfe in Höhe von drei Millionen Euro für die Rohingya zu.

20:02 Air Berlin drohen erneut zahlreiche Flugausfälle

Berlin - Der insolventen Air Berlin drohen an diesem Mittwoch erneut Dutzende Flugausfälle. "Für morgen liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor", schrieb der Vorstand der Fluglinie in einem internen Brief an die Belegschaft. Bereits heute hatten sich etwa 200 Kollegen krank gemeldet, mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. Nach Berechnungen der Air-Berlin-Finanzabteilung habe das die Fluglinie rund fünf Millionen Euro gekostet. Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Betriebsrat ermahnten gesunde Kollegen, zur Arbeit zu gehen.