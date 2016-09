Kleinkems/Efringen-Kirchen. Das Museum in der Alten Schule beteiligt sich am „Tag des Geotops“ am Sonntag, 18. September, ab 14 Uhr mit einem Besuch des Jaspisbergwerks bei Kleinkems. Dieses Bergwerk von Kleinkems war von 4250 bis 4050 vor Christus in Betrieb – hier gewann man „Kleinkemser Jaspis“, einen qualitativ hochwertigen Silex für Messer, Sicheln und Pfeilspitzen. Das Bergwerk ist eingetragenes Kulturdenkmal. Freigelegt und zu besichtigen sind Abbauweitungen und Bergbauspuren der letzten Nutzungsphase. Der Förderkreis des Museums in der ’Alten Schule’ führt zum Jaspisbergwerk; allerdings müssen Besucher „freischwebend“ dort hinaufklettern. Die Bergwacht Istein hat sich bereit erklärt, dem Museumsverein unter die Arme zu greifen. Es können also einige Schwindelfreie, angeleint auf einer schwankenden Leiter, das Bergwerk besichtigen. Die Führung soll um 15 Uhr starten, mit dem Aufstieg wird aber natürlich früher begonnen. Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheitsgründen begrenzt. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Museums-Leiterin Dr. Maren Siegmann gibt zwischen 14 und 17 Uhr vor dem Bergwerk Erläuterungen zum Jaspis- und Feuersteinabbau im Allgemeinen, zur Zeit um 4000 vor Christus und zu den damaligen Bewohnern der Gegend. Deshalb sollte sich ein Besuch auch für Nicht-Schwindelfreie lohnen. Gäste werden auch einiges in die Hand nehmen können, und sie können sich in der Kunst des steinzeitlichen Feuerschlagens üben.