Die Weichen für das nächste Efringen-Kirchener Winzerfest von Freitag, 23., bis Montag, 26. September, sind gestellt. Die Organisatoren um Walter „Joe“ Krebs werden nur wenig am Programm ändern. Und die Bezirkskellerei Markgräflerland wird auch nach dem Wechsel in der Geschäftsführung weiterhin die festliche Weinprobe zelebrieren. Von Clemens Leutz Efringen-Kirchen. Das Winzerfest schreibe als größtes Zeltfest zwischen Basel und Freiburg eine Erfolgsgeschichte, an der man nicht rütteln sollte, meinte Krebs. Allerdings müsse man doch immer wieder kleinere Veränderungen an der Veranstaltung im Gewerbegebiet an der B 3 vornehmen. So sei das Interesse an der SWR 3-Dance-Night am Freitagabend zuletzt gesunken; nach einigen Jahren zog die Auftakt-Veranstaltung bei den Jugendlichen nicht mehr so stark wie anfangs, als sie noch neu war. Außerdem habe es Ausraster bei einigen Jugendlichen gegeben. So wollten die Organisatoren nun den Versuch starten, Jugendliche statt mit der Disco mit Live-Bands ins Zelt zu holen. Damit möchte man auch jung Gebliebene ansprechen. Der Freitagabend wird nun von den Bands „Pocket-Rock“ und der durch die Casting-Show Voice of Germany bekannt gewordenen „Sameday Records“ gestaltet. Letztere ist bereits mit Andreas Bourani auf Tournee gewesen. Beginn des Abends, an dem die Bewirtung wie bei der SWR-Dance-Night gestaltet wird, ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro. Der Preis ist so niedrig, weil sich für den Abend großzügige Sponsoren gefunden haben. Etwas gemischter, aber ebenfalls überwiegend jugendlich, ist das Publikum am Samstagabend, dessen Gestaltung wie gewohnt in den Händen des Musikvereins Efringen-Kirchen liegt. Die Reservierungen waren nach Beschwerden von Einheimischen im vergangenen Jahr erstmals abgeschafft worden – das habe sich bewährt, beobachtete Krebs, und werde deshalb beibehalten. Die vielen Auswärtigen, die teils mit Bussen kommen, müssten sich eben rechtzeitig an einem der beiden Eingänge einfinden; Einlass ist ab 18 Uhr. Nach dem Musikverein spielt die Tanzband „Enjoy“. Überwiegend Einheimischen gehören der Familien-Sonntag mit Blasmusik und der Montag mit dem Handwerkeressen und dem Kindernachmittag, nach dem das Fest bereits endet. Dabei war der Montagabend früher noch gut besucht gewesen. Doch durch die Veränderungen in der Arbeitswelt könnten sich viele einen traditionellen Festbesuch am Montag nicht mehr erlauben, vermutete Krebs. Immer beliebt war die Winzerfest-Weinprobe der Bezirkskellerei. Auch der neue Geschäftsführer Hagen Rüdlin hält an der Veranstaltung in den Räumen der Genossenschaft am Freitag um 16 Uhr fest; Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr. Karten sind ab nächster Woche im Weinmarkt erhältlich.