Ausverkaufter Dorfabendauftakt der Landjugend im Egringer Rathaussaal. Schon eineinhalb Stunden vor dem Anlass bildete sich eine stattliche Besucherschlange vor dem Eingang. Einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres begeisterte die Besucher.

Egringen. Vor ein paar Jahren galt die Generalprobe am Donnerstag noch als Geheimtipp. Etwas weniger Besucher als an den überfüllten Vorstellungen am Freitag und Samstag, dazu auch noch ohne Eintritt. Längst zahlen die Besucher auch am Donnerstag gerne Eintritt, und bereits eine dreiviertel Stunde vor Programmbeginn sind auch am Donnerstag alle Plätze an den Tischen belegt. Dabei wurde schon am Eingang der Warnhinweis und das Mottos des Abends verkündet: „Betreten des Dorfabends auf eigene Gefahr“.

Wer die Warnung ignoriert, dem wird ein rund zweieinhalbstündiges buntes Programm mit Sketchen, Slapstick, Tanz- und Gesangeinlagen geboten. Oftmals mit einem etwas machohaften Einschlag, immer aber hintersinnig, mit allerlei Wortwitz, Bauernschläue und jugendlichem Esprit. Dabei wird nie unter die Gürtellinie abgetaucht. Das ist das Rezept, aus dem die Begeisterungstürme im Publikum erwachsen. Auch am Donnerstag tobte der Saal und klatschte sich von den LaJu-Singers schon inmitten des Programms eine Zugabe heraus. Zu Recht, wie sich schnell herausstellte, denn die Zugabe war ein weiterer Höhepunkt des Abends. Der „Wiibertanz“ zum Schluss ist dann immer nochmals ein ästhetischer Höhepunkt und auch die Männertanzgruppe beeindruckte wieder mit ihrer humoristisch ausgefeilten Tanzeinlage. Sketche werden während des ganzen Abends eingestreut, fast alle, aber eben nicht alle taufrisch: Was ist der Unterschied zwischen Holz und einem Beamten? Holz arbeitet.

Akteure brillieren beim Theaterstück

Phantastische schauspielerische Leistungen, aber eine etwas flachere Handlung als in den Vorjahren gab es dann beim Theaterstück. Beat Köster brillierte als volltrunkener Paul, der auf Anraten des überzeugend dargestellten Pfarrers (Jonas Kaufmann) sich nach Kandern zur Apfelernte aufmacht und sich hierfür vom Apfelbauern Aberer (Lukas Schopferer) ein Moped ausleiht. Dass das nicht gut gehen kann, weiß Pauls Gattin (Anja Schopferer) schon aus dem Horoskop und auch Frau Weber (Carmen Kaufmann) ist nicht ganz unschuldig daran, dass das vermeintliche Apfelschnäppchen zum teuren Fiasko wird. Hätten sich die Akteure nur an den Rat von Carmens Vater (Jürgen Herr) gehalten: „Ich halt mi druss, dann chum ich scho in nix dri“.

Durch das gesamte Programm führten das geniale Duo Samuel Köster und Mathis Kaufmann. Lehrreich ist so ein Dorfabend auch. Mit genialem Irrwitz rückt man ein sonst wenig beachtetes Mixgetränk in den Mittelpunkt. Im Werbeblock bewarb man die Gutedel-Schorle nebst Schinkenweckle, als das typisch „Markgräfler Frühstückchen“, und die Gäste erfuhren, dass schon 27 Schorle den Tagesbedarf an Vitamin C erfüllen, „so einfach kann gesunde Ernährung sein“.