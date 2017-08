Efringen-Kirchen Bewohner rastet völlig aus und schneidet sich

Efringen-Kirchen. Zu einem gravierenden Zwischenfall ist es am Dienstagnachmittag in der Flüchtlingsunterkunft in Efringen-Kirchen gekommen. Ein 32-jähriger Afghane rastete aus und forderte zunächst Mitbewohner auf, sich mit ihm zu schlagen. Da niemand dazu bereit war, zerschlug der Mann ein Glas und wollte damit auf andere losgehen, heißt es im Polizeibericht. Der Sicherheitsdienst verhinderte dies, worauf sich der 32-Jährige mit dem Glas selbst verletzte und sich tiefe Schnittwunden zufügte. Der Mann geriet in der Folge völlig außer sich und drohte mit weiteren Gewalttaten.

Als die alarmierte Polizei eintraf, verschanzte sich der 32-Jährige in seinem Zimmer. Als er mit dem zerbrochenen Glas wieder herauskam, wurde er überwältigt. Dazu waren mehrere Beamte, ein Diensthund und der Einsatz von Pfefferspray erforderlich, da der Mann erheblichen Widerstand leistete. Zudem bedrohte und beleidigte er die Beamten aufs Übelste. Selbst im Krankenhaus beruhigte er sich nicht. Nach Versorgung seiner Wunden wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt.