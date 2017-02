Welmlingen (mao). Andrang herrschte beim Landfrauentag am Dienstag in der Welmlinger Halle, als Schwester Teresa kurzweilig und nachdenklich über den befreienden Umgang mit Fehlern referierte.

Alles schien für den sportlichen Erfolg aufgegleist zu sein: Sie war hessische Meisterin auf dem Schwebebalken, war im badischen Kader für Hochleistungssport und trainierte 40 Stunden in der Woche. Dann fand sie in einer schlaflosen Nacht aus Zufall zu Gott. „Diese Nacht hat mein Leben auf den Kopf gestellt“, erzählt Schwester Teresa, doch tatsächlich begann der ganze Trubel etwas später, als die TV-Show Schreinemakers die mit Jugendlichen in einem Rotlichtbezirk bei Frankfurt Skateboard fahrende Nonne entdeckte. „Fünf Millionen Fernsehzuschauer kannten mich über Nacht“, das Foto von der Nonne auf dem Skateboard ging um die Welt, wurde selbst von Zeitungen auf den Philippinen und in Ohio, USA gedruckt.

„Das hat mir viele Türen geöffnet“, und als sie dann auch noch begann, Musicals zu schreiben, bekam die Religionspädagogin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung den Titel: „Die deutsche Antwort auf Sisters Act“ verliehen. Die Nonne gewann auch 100 000 Euro in einer Quiz-Show von Jörg Pilawa. Heute verkündet die gebürtige Kroatin auf der Zugspitze das Wort Gottes auf Einladung einer Firma für artgerechte Tiernahrung, ist gern gesehener Gast bei Sparkassen und bekommt Einladungen zum Friedhofskulturkongress. Im vergangenen Jahr hat sie 185 Vorträge gehalten. Nebenbei hat sie auch zahlreiche Follower bei „Facebook“, und über ihre App bringt sie jeden Tag einen klugen Spruch unter die Leute. Soviel mediale Präsenz bringt auch Neider, „denn ich bin dick, ich bin Frau, und ich bin erfolgreich“.

Selbstzweifel darf man sich da nicht leisten. Das ist die erste Botschaft der Schwester, die ihren eigenen Orden („Kleine Kommunität der Geschwister Jesu“) gründete. Vor allem den geübten Umgang mit Fehlern empfiehlt die 53-Jährige: „Wenn man Fehler macht, dann wächst und lernt man, wird erwachsen.“ Statt Selbstkritik sollte man positive Selbstgespräche führen, befreit mit Fehlern umgehen. Und anderen vergeben, wenn sie Fehler machen. „Es kostet einfach zu viel Lebensenergie, böse zu sein“, findet die Schwester. Wer verletzt ist, laufe Gefahr andere auch zu verletzen, so könne man unmöglich zufrieden durch die Welt gehen.

Überhaupt mangele es den Deutschen an Zufriedenheit. „Wir sehen immer nur das Negative. Mit uns stimmt was nicht. Wir sind ein Jammerland.“ Großzügiger sollten wir sein, zufrieden in einer fehlerhaften Gemeinde leben, in der man auch mal etwas falsch machen darf. Erst neun mal jemanden loben, bevor man ihn kritisiert, „mit Liebe die Welt verzaubern“, riet sie. Und aktiv zu bleiben.

Auf den ersten Blick waren das einfache Botschaften, die allerdings mit viel Hintersinn daher kamen und beim Landfrauentag beeindruckten. Viel Applaus gab es für die engagierte Schwester, auch von Landrätin Marion Dammann und Bürgermeister Philipp Schmid. Sicher waren sich die Landfrauen, dass der Vortrag für eine bessere Welt noch lange in Erinnerung bleibe. Eine Hausaufgabe gab es mit auf den Heimweg. Seinen liebsten Menschen zuhause noch am Abend knuddeln und am nächsten Morgen den ersten Menschen auf der Straße anlächeln.