Seit Freitagvormittag sind Samuel Koch (28) und Schauspielerkollegin Sarah Elena Timpe (31) ein Ehepaar. Weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit – offenbar nur ein ausgewähltes People-Magazins war zugelassen – fand die dreitägige Promi-Hochzeitsfeier statt. Zahlreiche vor der Kirche wartende Bürger aus Wintersweiler und Mappach waren enttäuscht, dass sie das Brautpaar kaum zu Gesicht bekamen. Von Reinhard Cremer Wintersweiler/Mappach. Nachdem die standesamtliche Trauung auf Freitag verschoben worden war, fand sie um 9 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auf dem Vorplatz des Schützenhauses auf dem Läufelberg in Egringen statt. Standesbeamter war Egringens Ortsvorsteher Jürgen Schopferer. Lediglich ein kleiner Kreis von 23 Personen nahm an der Trauung teil. Ein Tisch für den Standesbeamten und das Brautpaar sowie Stühle für die Gäste waren unter der großen Kastanie aufgebaut, von der aus man einen herrlichen Blick über die Reben bis nach Basel hat. Dem Ja-Wort schloss sich ein Sektempfang an, bevor das Paar mit einem Helikopter, gesponsert über einen Kinderhort, bei dem ein Auftritt Kochs großen Eindruck hinterlassen hatte, entschwebte. Am Nachmittag traf dann die Hochzeitsgäste auf dem Festplatz in Wintersweiler ein. Den Anwohnern war es jedoch nicht gestattet, Fotos von dem Ereignis zu machen. Die Familie Koch hatte extra Hinweisschilder an den den Platz umgebenden Bäumen angebracht, wonach Fotografieren und Tonaufnahmen verboten waren, da es sich um eine private Feier handle. Bei Zuwiderhandlung wurde den Betreffenden mit Schadenersatzklage gedroht. Erst im Schutz der Dunkelheit wagten sich einige mit ihren Fotoapparaten vor das Festgelände. Im großen Zirkuszelt lief derweil ein großes VarietéProgramm mit Musik, Gesangsvorträgen und Schauspieleinlagen ab. Akustisch fiel die Feier nicht aus dem Rahmen, wie direkte Anlieger bezeugten. Anders war es jedoch in der auf die kirchliche Trauung folgenden Nacht zum Sonntag. Hier sah sich Wintersweilers Ortsvorsteher Hansjörg Obermeier gezwungen, morgens um 4 Uhr den weiteren Musikbetrieb zu untersagen, nachdem bis dahin das ganze Dorf beschallt worden war. Zuvor hatte in Mappach die kirchliche Trauung stattgefunden – vorgenommen vom Vater des Bräutigams. Der zuständige Pfarrer Martin Braukmann hatte Urlaub. Samuel Koch hatte Sarah Elena Timpe nach eigenen Angaben 2014 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennengelernt. Beide hatten Rollen in der täglichen Nachmittagsserie. Samuel Koch arbeitet als Schauspieler und Buchautor. Zudem ist er Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt und mit Konzertlesungen und Theateraufführungen auf Tour. Bevölkerung enttäuscht Enttäuschend gestalteten sich für die in der Sommerhitze wartenden Einwohner und Fotografen die Anfahrt des Brautpaars und die Abfahrt. Ständig wurde das Paar gegen die Öffentlichkeit abgeschirmt. Verfolgt von einer Autokarawane der Hochzeitsgäste verließ das Brautpaar nach der Trauung und einem Stehempfang Mappach in einer weißen Kutsche gen Wintersweiler zum Weiterfeiern. Ein besonderes Schmankerl hatte der ehemalige Reckweltmeister und spätere Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger parat. Er landete mit dem Fallschirm auf dem Festgelände neben dem Zelt. Das gesamte Fest über war die Familie Koch bemüht, die große Marathonfeier, die am Sonntag mit einem „Honeymoon-Breakfast“ ausklang, als Privatereignis zu halten. Allseits war die interessierte Bevölkerung verärgert darüber, dass das Brautpaar sich nicht wenigstens ein Mal, außer bei der Fahrt in der offenen weißen Kutsche, der Öffentlichkeit zeigte. Ortsvorsteher Obermeier kündigte gegenüber unserer Zeitung sogar an, dem Ortschaftsrat und der Gemeindeverwaltung zu empfehlen, künftig auf ein Entgegenkommen gegenüber der Familie, wie zur Hochzeit geschehen, aufgrund des an den Tag gelegten Verhaltens zu verzichten. u Siehe Seite Unterhaltung