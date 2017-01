Von Reinhard Cremer

2016 war für den 705 Mitglieder zählenden SV Istein ein ereignisreiches Jahr. Von gleich mehreren Glanzlichtern berichtete Steffen Lucaßen, der als erster Vorsitzender für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde, in der Hauptversammlung. Dazu zählten die große Turnschau, Einweihung des Rasenplatzes, Aufstieg der Aktiv-Mannschaft in die Kreisliga A, Neugründung einer Damen-Fußballmannschaft, Teilnahme am Chlimsefest und Halloweenfeier in der Festhalle.

I stein. Um durch Sonderausgaben keine Löcher in die Vereinskasse reißen zu müssen, beschlossen die Mitglieder eine Erhöhung der Beiträge (siehe separaten Bericht).

Trotz aller Ausgaben war es im vergangenen Jahr gelungen, der Vereinskasse ein sattes Plus zu bescheren, wie Rechnerin Manuela Strutz mitteilte. Drastisch reduziert werden konnten zudem die langfristigen Verpflichtungen des SVI. Die Kassenprüfer attestierten Strutz eine tadellose Kassenführung. Einstimmige Entlastung durch die Versammlung war die Folge.

Fußball Die Berichte aus den einzelnen Abteilungen des Vereins kündeten von Erfolgen, aber auch von Rückschlägen. Fabian Elsner, Leiter der Abteilung Fußball, konnte vom Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A West berichten. Nach einem guten Start verlief die Saison 2016/17 der von Torsten Griesshammer trainierten Elf durch Verletzungspech und mangelhafte Trainingsbeteiligung, wie Elsner kritisierte, bisher nicht wie gewünscht. Die zweite Mannschaft unter Tobias Abel konnte die vergangene Saison mit einem guten siebten Tabellenplatz abschließen. Damenmannschaft Im letzten Jahr war beschlossen worden, eine Damenmannschaft zum Spielbetrieb zu melden, die aus Spielerinnen der bisherigen Jugendmannschaft besteht. Ingo Schmid, Verantwortlicher für den Bereich Damen-Fußball, berichtete von einem guten, aber eben nicht erfolgreichen Einstieg in die Welt der Aktiven. Noch fehle es an Erfahrung und als jüngste Mannschaft in der Staffel auch an Durchschlagskraft, doch sei man auf einem guten Weg. Jugendmannschaften Als neue und von der Mitgliederversammlung bestätigte Jugendleiterin Fußball berichtete Vanessa Wölk von den Aktivitäten des Nachwuchses. Vom „Team 2020“ habe man wieder einige Spieler und Spielerinnen in anderen Vereinen untergebracht, hoffe jedoch, dass sie dadurch nicht die Bindung zum SV verlören und man sie bei den Aktiven wieder begrüßen könne. Turnabteilung Von heftigen Fluktuationen in der Turnabteilung berichtete deren Leiter Klaus Geiger. Bei den Turnerinnen und bei den Turnern befinde man sich gegenwärtig in der Phase des Neuaufbaus von jungen Nachwuchs-Mannschaften. Nachdem sich einige „ältere“ Turnerinnen vom aktiven Wettkampfsport zurückgezogen hatten, sei der Abstieg aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse unvermeidbar gewesen. Zwischenzeitlich seien jedoch einige wieder ins Training eingestiegen. Im Trainer-Bereich hätten bewährte Kräfte aufgehört, neue Kräfte hätten ihre Trainerausbildungen beendet. Der Höhepunkt werde 2017 das „Internationale Deutsche Turnfest“ in Berlin sein, zu dem der SV Istein mit 24 Teilnehmern anreisen wird. Tennisabteilung Einen Einblick in das Geschehen der Tennisabteilung gewährte Michael Fritz. Trotz sinkender Mitgliederzahlen war es möglich, in der Spielergemeinschaft mit dem TC Bad Bellingen zehn Mannschaften zu melden. Aufgrund der dünnen Personaldecke bei den Herren 30 und 40 werde man für die kommende Saison die Herren 30 abmelden.

Vom Vorsitzenden darauf angesprochen, in einem Jahr, in dem keine Bürgermeisterwahlen anstünden, zur Hauptversammlung erschienen zu sein, sagte Bürgermeister Philipp Schmid, dass er bemüht sei, in seiner Amtszeit bei möglichst allen über 70 Vereinen wenigstens ein Mal gewesen zu sein. Der SVI sei ein beeindruckender Verein. Ortsvorsteher Franz Kiefer, der auch die Wahlen leitete, dankte dem Verein für sein Engagement – nicht nur beim Chlimsefest. Über Wahlen und Ehrungen berichten wir noch.

n Homepage: www.sv-istein.de, E-Mail: info@sv-istein.de.

Auch Klaus Geiger, Leiter der Turnabteilung und „gute Seele“ des Vereins, sprach sich dafür aus. Der Verein müsse in der Lage sein, allein aus den Mitgliedsbeiträgen den Sport- und Verwaltungsbetrieb zu finanzieren. Wenn ein Chlimsefest einmal „total verhagelt“ sei, würde das Geld an allen Ecken und Enden fehlen. Derzeit sei beispielsweise Geld für die Duschensanierung im Vereinsheim nötig. Auch die Instandhaltung der Allianz-Halle gehe ins Geld. Ohne Gegenstimmen beschloss die Versammlung, die Beiträge für Erwachsene von 40 auf 50 Euro sowie die für Jugendliche, Studenten und Schüler von 30 auf 40 Euro anzuheben.

Eine Staffelung für kinderreiche Familien, wie von Ortsvorsteher Franz Kiefer angeregt, lehnte Lucaßen ab.