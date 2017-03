Efringen-Kirchen Bürgerbus fährt ab Ostern

Nachrichten-Ticker

19:25 Union berät über letzte Details vor Koalitionsrunde mit SPD

Berlin - Die Spitzen von CDU und CSU sind im Kanzleramt zusammengekommen, um vor dem Koalitionstreffen mit der SPD letzte Details zu besprechen. Neben CSU-Chef Horst Seehofer kamen auch Unionsfraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt in die Regierungszentrale von Kanzlerin Angela Merkel. Die SPD-Seite um Kanzlerkandidat Martin Schulz soll danach zu der Runde stoßen. Sechs Monate vor der Bundestagswahl wird ein großer inhaltlicher Wurf von der Koalition nicht mehr erwartet - das politische Klima ist zu stark vom Wahlkampf bestimmt.

19:17 Geheimdienst-Kontrolleure zu Amri: Umgang mit Gefährdern neu ordnen

Berlin - Knapp dreieinhalb Monate nach dem Terroranschlag von Berlin dringen die Geheimdienst-Kontrolleure des Bundestags auf Nachbesserungen im Umgang mit Gefährdern. Die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums sprachen sich für bundesweit einheitliche Maßnahmen aus. Das Gremium zog damit die Konsequenz daraus, dass aus seiner Sicht die Gefährlichkeit des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri falsch eingeschätzt wurde. Eine interne Ermittlergruppe des PKGr hatte knapp zwei Monate lang mögliche Fehler oder Pannen im Fall Amri untersucht.

19:11 Popstar George Michael in privatem Kreis beigesetzt

London - Der an Weihnachten verstorbene britische Popstar George Michael ist in privatem Kreis beigesetzt worden. Das teilte die PR-Agentur des Sängers mit. Britischen Medien zufolge soll die Trauerfeier auf einem Friedhof in London stattgefunden haben. Michaels Familie bedanke sich für die große Anteilnahme der Fans, hoffe aber dass ihre Privatsphäre von den Medien respektiert werde. Der mit dem Popduo Wham! bekannt gewordene Sänger wurde nur 53 Jahre alt. Laut Obduktion starb er an einer Herzmuskelerkrankung und an Verfettung der Leber. Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.

19:09 Koalitionsrunde bei Merkel - Linke und Grüne machen Druck auf SPD

Berlin - Linke und Grüne haben vor der mit Spannung erwarteten ersten Teilnahme von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz an einer Koalitionsrunde den Druck auf die SPD erhöht. Beide als mögliche künftige Koalitionspartner von Schulz geltenden Oppositionsparteien forderten von der SPD, beim aktuellen Regierungspartner Union die uneingeschränkte Ehe für gleichgeschlechtliche Partner durchzusetzen, also mit vollem Adoptionsrecht. Vor der abendlichen Runde um Kanzlerin Angela Merkel und Schulz wurde eine Einigung in diesem Punkt aber als aussichtslos eingeschätzt.

19:07 Samsung präsentiert neues Top-Modell Galaxy S8

New York - Smartphone-Marktführer Samsung geht ein halbes Jahr nach dem Debakel mit Akku-Bränden in die Offensive im Smartphone-Markt mit einem neuen Spitzenmodell. Der südkoreanische Konzern präsentierte das Galaxy S8, das unter anderem gegen Apples iPhone 7 antritt. Eine wichtige weitere Neuerung ist der digitale Assistent "Bixby", der die Smartphone-Bedienung per Sprache deutlich verbessern soll. Ein Markenzeichen des Galaxy S8 ist der deutlich größere Bildschirm, der fast die gesamte Frontseite des Geräts bis auf schmale Ränder oben und unten ausfüllt.