Efringen-Kirchen Dank an Helfer und Besitzer

Nachrichten-Ticker

00:47 Trump besucht am Dienstag Flutgebiet in Texas

Washington - US-Präsident Donald Trump wird am morgigen Dienstag das Flutgebiet in Texas besuchen. Das gab das Weiße Haus bekannt. Einzelheiten würden noch ausgearbeitet. Der Süden des Bundesstaates war von einem starken Hurrikan heimgesucht worden, der seitdem - zu einem Tropensturm abgeschwächt - Rekordmengen Regen über der Region ausgeschüttet hat. Neben teils schweren Sturmschäden gibt es jetzt von der Stadt Corpus Christi im Osten bis zur Millionenmetropole Houston im Westen massive Überschwemmungen.

00:45 Umfrage: Fast jeder Dritte will Stimme per Briefwahl abgeben

Berlin - Fast jeder dritte Wähler in Deutschland will bei der Bundestagswahl im September seine Stimme per Briefwahl abgeben. Das ist laut "Bild"-Zeitung das Ergebnis einer INSA-Umfrage. 30 Prozent derjenigen, die wählen wollen, wollen das demnach per Briefwahl tun. Bei der Bundestagswahl 2013 betrug dieser Anteil noch 24,6 Prozent. Der Staatsrechtler Ulrich Battis hält diesen Trend für problematisch. Eine frühe Entscheidung finde unter anderen Bedingungen statt als die Stimmabgabe am Wahltag. Battis forderte deshalb eine deutliche Verkürzung der Frist für die Briefwahl auf beispielsweise eine Woche.

23:50 Extrem-Sportlerin durchschwimmt die Müritz

Waren - Die Extremschwimmerin Anke Höhne hat als erste Frau den größten Binnensee Deutschlands - die Müritz - auf der gesamten Länge durchschwommen. Die 46-Jährige legte die knapp 32 Seekilometer von Buchholz nach Waren in knapp 15 Stunden zurück. "Es war eine Tortur, weil ab Mittag starker Gegenwind aufkam", sagte Benjamin Nofz vom Wassersportverein Müritz, der die Sportlerin aus Hamburg mit Helfern begleitete. Die Wellen waren zeitweise bis zu einem Meter hoch. Rund 30 Menschen begrüßten die erschöpfte Schwimmerin am Abend in Waren.

23:48 Macron spricht mit Erdogan über inhaftierten Journalisten

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan telefonisch aufgefordert, den in der Türkei inhaftierten Nachwuchs-Journalisten Loup Bureau schnell nach Frankreich ausreisen zu lassen. Bureau war im Juli bei der Einreise aus dem Irak in die Türkei festgenommen worden. Bei ihm seien unter anderem Fotos gefunden worden, die ihn mit "Terroristen" der syrischen Kurdenmiliz YPG zeigten, hieß es damals. Er steht seitdem unter Terrorismusverdacht.

22:51 Seilschaft aus Bayern stürzt in den Tod

Krimml - Bei einem Bergunfall bei Krimml im Salzburger Land in Österreich ist eine sechsköpfige Seilschaft aus Bayern verunglückt. Fünf Männer aus dem Raum um die Städte Altötting und Burghausen in Oberbayern starben. Ein 75 Jahre alter Bergsteiger überlebte schwer verletzt. Die Gruppe stürzte rund 200 Meter ab. Einer der Bergsteiger kam auf blankem Eis in etwa 3000 Metern Höhe am Berg Gabler ins Rutschen und riss die anderen mit in eine Spalte zwischen Gletscher und Fels.