Das Wetter meinte es 2016 gar nicht gut mit den Bauern im Markgräflerland. Nachdem schon die Spargel- und Erdbeerernte im April, Mai und Juni deutliche Mengen- und damit Ertragseinbußen brachte, setzte sich die schwache Erntebilanz auch bei den Kirschen fort. Erschwerend hinzu kam die Kirschessigfliege.

Efringen-Kirchen/Markgräflerland. Das ab Juli vorherrschende, schöne, trockene und warme Wetter sorgte dafür, dass man mit den späteren Sorten doch noch einigermaßen gute Ergebnisse erzielte. Dies konnte aber die insgesamt mäßige Gesamtbilanz des Erzeugergroßmarkts Südbaden (Egro) mit Sitzen in Oberrotweil und Efringen-Kirchen nicht verhindern, sagt Egro-Geschäftsführer Lorenz Boll beim Blick auf die Zahlen für 2016.

Der Großmarkt erzielte einen Umsatz von 14,1 Millionen Euro mit Obst und Gemüse. Das waren gut drei Millionen Euro weniger als 2015 (17,2 Millionen Euro). Schon der Saisonbeginn nach nassem und kühlem Wetter im Frühjahr war verhalten. Eine ziemlich verregnete Spargelernte brachte mit 680 Tonnen vermarkteter Ware 150 Tonnen weniger Menge und mit 3,2 Millionen Euro Umsatz rund 600 000 Euro weniger als 2015.

Einbußen bei Erdbeeren

Noch drastischer waren die Einbußen bei den Erdbeeren, die noch mehr unter Nässe und Kühle bis Ende Juni litten. Kaum Sonne ließ dazu die Qualität der Früchte schwächer ausfallen, was sich auch aufs Preisniveau auswirkte. 2100 Tonnen anstelle von 2700 Tonnen stehen zu Buche; der Umsatz lag mit 5,1 Millionen um ziemlich genau eine Million unter dem Vorjahr.

Preisdruck bei Kirschen

Auch die Sonderkulturen der Beeren (Johannis-, Brom-, Stachel- und Himbeeren) erreichten das Vorjahresniveau nicht, wobei vor allem die dunklen Sorten stark mit der Kirschessigfliege zu kämpfen hatten. Bei den Brombeeren lag der Ertrag mit 24 Tonnen und trotz enormem Sortier- und Pflanzenschutzaufwand durch die Erzeuger bei nur 35 Prozent des Vorjahrs (66 Tonnen). Der Minderumsatz bei allen Sonderkulturen lag so bei mehr als 200 000 Euro.

Bei den Kirschen sorgte die lang anhaltende Regenzeit im Mai und Juni zum einen für aufgeplatzte und damit kaum am Markt zu platzierende Ware, zum anderen boten die aufgerissenen Früchte der gefürchteten Kirschessigfliege ideale Nahrungsbedingungen. Und die Kirschen, die von den Erzeugern mit enormem Mehraufwand sortiert worden waren, litten unter Preisdruck, weil gerade südeuropäische Ware stark auf den hiesigen Markt drückte, erklärt Geschäftsführer Boll.

Die Industriekirschen-Ernte brachte mit 465 Tonnen nicht einmal die Hälfte des Vorjahres (950 Tonnen) und auch der Umsatz lag mit 500 000 Euro nur auf der Hälfte des Vorjahresergebnisses (eine Million). Bei den Tafelkirschen und dort besonders den späteren Sorten gab es gute Ergebnisse. Das Mengenresultat lag bei 490 Tonnen und damit zehn Prozent unter dem Vorjahr, der Geldumsatz mit einer Million erreichte das Vorjahresniveau.

Zwetschgen durchwachsen

Und auch den Zwetschgen setzte das mäßige Frühsommerwetter stark zu. So waren die Erträge bei den frühen Sorten schwach, während die späteren Sorten ab Mitte Juli gute Ergebnisse brachten. Mit 2100 Tonnen eigenen Zwetschgen lag der Ertrag beim Egro indessen trotzdem bei rund einem Drittel weniger als 2015 (3300 Tonnen). In ähnlicher Größenordnung lag auch der Mindererlös von 700 000 Euro (2,4 Millionen 2015 zu 1,7 im Jahr 2016).

Plus nur bei Mirabellen

Das einzige Produkt, das in Menge und Ertrag ein Plus erzielte, waren die Mirabellen. 88 Tonnen lieferten Egro-Erzeuger an; im Vorjahr waren es 67. Dafür erzielte der Großmarkt mit 162 000 Euro ein Plus von 36 000 Euro – eine im Vergleich zu den Einbußen bei den Haupt-Produkten allerdings eine eher marginale Größe, sagt Lorenz Boll.

Ein Plus in vermarkteter Menge und Ertrag verbuchte der Großmarkt auch mit den Äpfeln. Die vermarkteten 1400 Tonnen waren allerdings in den CA-Zellen eingelagerte 2015er Ware, die man für 650 000 Euro und damit 200 000 Euro mehr als 2015 (damals mit 2014er Äpfeln) erzielte. An 2016er Ware wurde im Oktober 2016 mit 900 Tonnen rund 500 Tonnen oder ein gutes Drittel weniger eingelagert.