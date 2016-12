Die Landwirte werden es zu danken wissen. Selten war das Ergebnis der alljährlich zum Jahresende stattfindenden Treibjagd im Welmlinger Revier von Hans Runge so gut gewesen wie diesmal. Zehn Sauen, 15 Rehe und ein Fuchs konnten bei herrlichstem Jagdwetter zur Strecke gelegt werden.

Welmlingen. Knapp zwei Dutzend Jäger sowie die gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder des Ortschaftsrates als Treiber waren am Donnerstag im rund 550 Hektar großen Feld- und Waldrevier unterwegs. Die Jäger hatten wie üblich ihre vom Jagdherrn zugewiesenen Stände besetzt, während die Treiber – mit Erfolg – bemüht waren, das Wild auf die Läufe zu bringen.

Sehr zufrieden mit dem Jagderfolg zeigte sich Jagdherr Runge. Der Dreijahresplan für den Wildabschuss in seinem Revier sieht 75 Stück Rehwild vor. Das Jahresziel von 25 Rehen hat man somit allein mit dieser Treibjagd so gut wie erreicht – wobei die bereits getätigten Einzelabschüsse unter dem Jahr noch nicht berücksichtigt sind. Da zu dieser Zeit keine Böcke bejagt werden dürfen, bot die Treibjagd eine gute Gelegenheit, den starken Überhang an weiblichem Rehwild abzubauen. Das gute Gesamtergebnis weist zudem darauf hin, dass das Wild in diesem Revier über das Jahr keinem zu starken Jagddruck ausgesetzt war. Runge betonte das gute Verhältnis zwischen den Jägern und den ortsansässigen Landwirten. Wann immer Sauen in den Wiesen und Äckern zu Schaden gingen, und das geschehe häufig, sei eine einvernehmliche Schadensregulierung möglich. Seit fast 30 Jahren ist Runge Pächter des Reviers, was allein schon auf ein gutes Miteinander hinweist.

Aufgrund der niedrigen Temperatur am Jagdtag konnte das Wild, bevor es in die Kühlkammern kam, zur Strecke gelegt werden, wie man das Auslegen der geschossenen Tiere nennt. Wenn es wärmer ist, muss aus hygienischen Gründen und aus Gründen der Verwertbarkeit des Wildbrets darauf verzichtet werden.

Als Dank für ihre wertvolle Mithilfe erhielten die Treiber das so genannte kleine Jägerrecht. Damit gemeint sind die Innereien Herz, Leber und Nieren des erlegten Wildes, die sonst dem Jäger zustehen. Aus diesem Fleisch wird ein schmackhaftes Mahl zubereitet, welches die Treiber gemeinsam mit ihren Ehefrauen an einem der nächsten Abende genießen werden. Jäger und Treiber trafen sich im Anschluss an die Jagd beim Waidkameraden Egon Baßler in der Engemühle zum abschließenden Schüsseltreiben, sprich: zum leckeren Essen.