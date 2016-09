Nachrichten-Ticker

22:42 BVB siegt klar - Bayer ohne Sieg, Gladbach ohne Chance

Berlin - Borussia Dortmund ist mit einem Kantersieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. Bei Legia Warschau gewann der BVB 6:0. Bayer Leverkusen gab beim 2:2 gegen ZSKA Moskau eine schnelle 2:0-Führung noch vor der Pause wieder aus der Hand. Borussia Mönchengladbach war beim 0:4 bei Manchester City ohne Chance.

22:12 Deutsche Medaillenflut am Strand von Rio

Rio de Janeiro - Die Straßen am Strand von Barra waren für die deutschen Radfahrer mit Gold gepflastert. Nach Abonnement-Sieger Michael Teuber und Siegdebütantin Dorothee Vieth raste heute in Rio de Janeiro auch Hans-Peter Durst zu seinem ersten Paralympics-Erfolg. Und damit nicht genug: Andrea Eskau und Denise Schindler jeweils als Zweite sowie Vico Merklein als Dritter sorgten aus deutscher Sicht für den bislang medaillenträchtigsten Tag bei diesen Spielen. "Das ist eine Riesennummer", sagte der Chef de Mission, Karl Quade.

21:28 Deutsche Basketballer wahren EM-Chance

Bamberg - Die deutschen Basketballer haben sich mit einem klaren Pflichtsieg gegen Österreich in der EM-Qualifikation zurückgemeldet. In Bamberg gewann das Team von Bundestrainer Chris Fleming mit 78:58 und hat damit nun die Chance auf das Ticket für die Europameisterschaft 2017 in der eigenen Hand. Zum Abschluss tritt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Samstag beim Tabellenführer in den Niederlanden an, gegen den es vor einer Woche ein bitteres 71:75 gegeben hatte.

20:54 Super-Taifun "Meranti" wütet über Süden Taiwans

Taipeh - Mit Windböen von mehr als 300 Stundenkilometern und starken Regenfällen hat der Taifun "Meranti" im Süden Taiwans das öffentliche Leben lahmgelegt. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Morgen soll der Sturm auf die südostchinesische Küste treffen. In Taiwan fiel in mindestens 867 000 Haushalten der Strom aus, als der Sturm der höchsten Kategorie knapp an der Südspitze der asiatischen Inselrepublik entlangzog. Mindestens elf Menschen wurden verletzt, ein Mann wird vermisst. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 370 Stundenkilometern.

20:51 Deutsche Türkei-Vertretungen wegen Anschlagsgefahr geschlossen

Berlin - Die deutschen Vertretungen in der Türkei sind wegen Hinweisen auf geplante Anschläge geschlossen worden. In der Türkei verlautete, es gebe Sicherheitsbedenken. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zunächst nur, in der laufenden Woche, in der in der Türkei das islamische Opferfest gefeiert werde, seien die deutschen Auslandsvertretungen "eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen". Das solle noch bis Freitag so bleiben. Zu den wichtigsten Vertretungen in der Türkei gehören die deutsche Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul.