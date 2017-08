Efringen-Kirchen Die trügerische Ruhe genießen

Von Reinhard Cremer

Was des einen Leid, ist des anderen Freud – dieser alte Spruch bewahrheitet sich derzeit täglich aufs Neue. Während Tausende von Bahnreisenden auf der Rheintalstrecke um eine Stunde verlängerte Fahrzeiten und Gedränge in überfüllten Schienenersatzverkehr-Bussen auf sich nehmen müssen, genießen die Anwohner längs der Gleise in Efringen-Kirchen und den Teilorten die (fast) güterzugfreie Ruhe.

Efringen-Kirchen. Bekanntlich können seit dem Tunneleinbruch und der damit verbundenen Schienenabsenkung in Rastatt so gut wie keine Güterzüge mehr auf dieser Strecke verkehren. In der Regel müssen weite Umwege gefahren oder die Güter auf Lastwagen umgeladen werden. Verkehrten sonst bis zu 200 Güterzüge auf dieser Strecke, sind es aufgrund der Streckensperrung derzeit lediglich noch Nahverkehrszüge der Regionalbahn und gelegentlich mal ein Güterzug.

Gähnende Leere statt Güterzügen

Ein Blick auf die Gleise am Bahnhof Efringen-Kirchen verdeutlicht die weiteren Auswirkungen der Streckensperrung. Dort, wo sonst Güterzüge, häufig mit Gefahrengut, mit zig Waggons einfach „in der freien Landschaft“ abgestellt wurden, gähnt jetzt erfreuliche Leere.

Bei den nahe den Gleisen wohnenden Anrainern macht sich die augenblickliche Ruhe besonders bemerkbar. Thomas Breest genießt diese Tage. Er wohnt direkt an den Gleisen gegenüber dem Efringen-Kirchener Bahnhof. „Jetzt fühlt man sich hier wie im Urlaub“, sagt er. Ihn stören nicht die Personenzüge. Dass er neben einer Bahnlinie wohnen würde, habe er schließlich gewusst und in Kauf genommen, als er hierher zog. Ihn regen die Güterzüge auf, die nach seiner Beobachtung mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde angebraust kämen und dann mit viel Gequietsche abbremsten.

Quietschende Bremsen und laute Aggregate

Wenn diese Züge dann auch noch abgestellt würden und die Aggregate der Kühlwaggons die ganze Nacht über liefen, sei an Schlaf nicht zu denken. Das hat er auch beim Besuch des Bundestagskandidaten der Grünen, Gerhard Zickenheiner, und des Landtagsabgeordneten Josha Frey geäußert.

Schlafen bei offenen Fenstern möglich

Verena Schmidt, die mit ihrem 96-jährigen Vater am Bahnhofsplatz wohnt, kann Breests Aussage nur voll und ganz bestätigen. Auch sie genieße es, dass jetzt kein Lärm durch im Bahnhof abgestellte Züge entstehe.

In der alten Wartstation am Klotzentunnel wohnt seit einem Jahr Evelyn Inselmann mit Hund und Familie. „Uns hat die Bahn von Beginn an nicht gestört“, sagt sie. Allerdings hätten auch sie festgestellt, dass seit gut 14 Tagen nächtens keine Fahrtgeräusche von vorbeifahrenden Güterzügen mehr zu hören seien. So könnten sie nun endlich mal bei geöffneten Fenstern schlafen.

Ähnlich empfindet es Helga Katzenstein, die seit 48 Jahren in der ehemaligen Station am Kalkwerktunnel wohnt. Sie und ihr Sohn haben extra Schallschutzfenster in das Haus einbauen lassen. Beide führen beredt Klage über den in den vergangenen Jahren zugenommenen Güterverkehr. Von einer Entlastung durch den Katzenbergtunnel sei nichts zu spüren. Ihnen sei es unverständlich, dass trotz des Tunnels die Belastung der Strecke nicht nachgelassen habe.

Wiederinbetriebnahmeam 7. Oktober

Ganz entspannt sieht Lothar Kallmann in Kleinkems die Lage. Er wohnt mitten im Ort. „Wir merken keinen Unterschied zur Zeit vor der Sperrung“, sagt er, räumt allerdings ein, dass sein Wohnhaus auch gut abgeschirmt gelegen sei. Wesentlich mehr als die Rheintalbahn stört ihn der Lärm von der Autobahn.

Diese Ruhe ist aber nur von vorübergehender Dauer, denn für den 7. Oktober ist die Wiederinbetriebnahme der Strecke vorgesehen. Dann gilt des einen Freud, des anderen Leid wieder mit umgekehrtem Vorzeichen.