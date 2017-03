Wintersweiler (cre). Ohne Diskussion nahm der Wintersweiler Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung den Entwurf zur Neufassung der Friedhofsordnung in der Gemeinde Efringen-Kirchen zur Kenntnis.

In Wintersweiler habe es über Jahre lediglich das Reihengrab für Erdbestattungen gegeben, klärte Ortsvorsteher Hansjörg Obermeier auf. Erst später seien Urnengräber hinzugekommen. Künftig werden zusätzlich Baumgräber, stille Gräber, anonyme Gräber, Bestattungen nach islamischem Ritus und andere Bestattungsformen angeboten werden.

Diese Angebote gelten jedoch nicht für jeden Friedhof gleichermaßen, sondern generell für die Gemeinde. So werden Bestattungen für Muslime nur in Kirchen möglich sein.

Obermeier hob hervor, dass neben Einwohnern auch Wohnsitzlose, die in der Gemeinde versterben, hier beerdigt werden können. Als Einwohner gelten auch ehemals in der Gemeinde Wohnhafte, die beispielsweise aus Alters- oder Gesundheitsgründen einen Wohnsitz außerhalb der Gemeinde gewählt hätten und dort verstorben seien.

Einen „großen Knackpunkt“ nannte der Ortsvorsteher das Fehlen einer Kostenfestsetzung. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an. Grundsätzlich sollen die Gebühren jedoch kostendeckend festgesetzt werden, so Obermeier. Mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner befände sich die Gemeinde derzeit in Gesprächen über die Form der Zusammenarbeit.

Ratsmitglied Hanspeter Buck wünschte sich eine deutliche Klärung, was als „stille“ und was als „anonyme“ Bestattung gilt. Vielerorts sind still und anonym lediglich Synonyme für ein und dieselbe Form der Beisetzung.