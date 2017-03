Efringen-Kirchen Dorfabend, Hocks und Ausflüge

Egringen (mü). Auf zahlreiche Aktivitäten im abgelaufenen Jahr konnten die Mitglieder der Landjugend an der Generalversammlung am Samstag im „Bau“, ihrem Domizil im Egringer Haus der Vereine, zurückblicken.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Jürgen Herr berichtete Schriftführerin Stefanie Kohlmann über die einzelnen Unternehmungen und Veranstaltungen wie den Karfreitagsausflug, das Ostermontagsschießen des Schützenvereins, das Maibaumstellen, Teilnahme an der Gutedeltour am Vatertag mit den Fahrrädern, den bayrischen Hock, dem Sport und Spiel-Wochenende in Heudorf, einer Segway-Tour in Bad Bellingen, der Weihnachtsfeier, der Silvesterfeier und dem dreitägigen Dorfabend.

Außerdem gab es Unternehmungen wie Volleyballspielen, Kartfahren, Spieleabende und Kinobesuche.

Rechner Daniel Wenk berichtete von einem kurzzeitigen Kontostand von über einer Million Euro auf einem der Bankkonten der Landjugend, was auf einen Fehler der Bank zurückzuführen war. Lange konnte man sich des Geldes nicht erfreuen, so Wenk, da das Geld umgehend zurückgebucht worden sei, aber der Kassierer ließ zur Erbauung der Mitglieder den entsprechenden Kontoauszug reihum gehen. Die einwandfreie Kassenführung bestätigten die Prüfer Fabian Asal und Maximilian Krebs, bevor Julian Enderlin zur Erheiterung der Versammlung die traditionellen Verse über die Vorgänge bei der Kassenprüfung vortrug. Grußworte:Grußworte überbrachten Jürgen Schopferer von Ortschaftsrat und Gemeinde, Martin Frey für den Musikverein, Jonas Schopferer von den Läufelberghexen und der Feuerwehr, Beat Köster vom Gesangverein sowie Dominik Schopp, Vorstandsmitglied des Bundes Badischer Landjugend und Gruppenpate für die Egringer „Lajus“, wie diese sich bezeichnen.

Wahlen:Bei den anstehenden Wahlen wurden der erste Vorsitzende Jürgen Herr, die zweite Vorsitzende Lea Aberer, und Schriftführerin Stefanie Kohlmann in ihren Ämtern bestätigt. Als neuen Rechner wählte die Versammlung den bisherigen Beisitzer Julian Enderlin, der die Nachfolge von Daniel Wenk antrat, und Beat Köster folgte Enderlin im Amt des Beisitzers. Auch die Beisitzerin war neu zu wählen, Sandra Kohlmann wurde von Madeleine Enderlin abgelöst, neuer Kassenprüfer wurde Daniel Wenk. Termine 2017:Am Wochenende vom 25. und 26. März übernehmen die „Lajus“ die Bewirtung bei der Hausmesse der Firma „Schopferer Landmaschinen“ in Egringen, am 14. und 15. April findet der Karfreitagsausflug statt, und am 10. September veranstaltet der Verein die Dorfolympiade.

Kontakt: Jürgen Herr info@landjugend-egringen.de