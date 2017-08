Efringen-Kirchen Dorfbewohner sollen zusammen feiern können

Blansingen (cre). Zum inzwischen 14. Mal veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Blansingen am Samstag ihren Sommernachtshock. Bereits am Vormittag hatten die 23 Aktiven damit begonnen, den Platz mit Tischen und Bänken auszustaffieren. Ein reger Besucherstrom, auch von Kameraden benachbarter Wehren, waren am Abend der Lohn für die Mühen.

Die Kameraden am Grill hatten ständig Nachschub aus dem großen Kühlschrank zu holen, in dem jede Menge Fleisch und Würste auf ihre Verwendung warteten. Die Frauen der Aktiven steuerten selbst gemachte Salate bei. Zu fortgeschrittener Stunde fanden sich die Besucher zum einen oder anderen Sundowner am inzwischen in Betrieb gegangenen Bar-Pavillon ein.

Wie Abteilungskommandant Markus Geugelin im Gespräch erklärte, gehe es der Wehr mit dem Hock nicht in erster Linie ums Geldverdienen. Wichtiger sei ihnen, dass es im Dorf – neben dem Zwiebelwaiefest der Landfrauen – überhaupt noch ein Fest gebe. „Früher gab es noch das Tauziehfest des MSC oder auch das Winzerfest des Gesangvereins“, zählte Geugelin auf. Den MSC aber gebe es nur noch auf dem Papier und der Gesangverein habe bekanntlich zu Beginn dieses Jahres seine Auflösung beschlossen, bedauerte der Kommandant den Rückgang an Möglichkeiten, im Dorf gemeinsame Feste zu feiern.

Was die Einsätze in diesem Jahr anbelangt, waren die 22 männlichen Kameraden und ihre eine Kameradin noch nicht sonderlich gefordert gewesen, meinte Geugelin. Lediglich zwei Einsätze, bei denen ein Baum über der Straße lag und eine Türöffnung erforderlich war, standen auf der Agenda. „Wir sind nicht böse, wenn auch das zweite Halbjahr relativ ruhig bleibt“, meinte der Abteilungskommandant. Einsatz aber zeigt die Abteilung zudem bei vier Altpapiersammlungen und der Bewirtung beim Fasnachtsfeuer.

Obwohl die Blansinger Abteilung gut dastehe, könnte sie noch das eine oder andere Mitglied bei den Aktiven mehr vertragen, machte Geu­gelin Werbung für seine Truppe.