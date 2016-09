Mappach (mao). Der Starkregen vom Juni diesen Jahres beschäftigt weiter die Menschen. Mappachs Ortsvorsteher Helmut Grässlin lud deshalb am Dienstag zum runden Tisch ein. Im Mittelpunkt stand dabei die Vorsorge gegen neue Überschwemmungen. Rolf Hess vom Fachbereich Landwirtschaft im Landratsamt erklärte anhand von Berechnungen und Analysen, warum es Ende Juni vereinzelt zu Kellerflutungen kam. 50 Liter Niederschlag gingen damals binnen einer Stunde pro Quadratmeter nieder. „Die Kanäle sind darauf nicht ausgelegt“, es musste zu Überschwemmungen kommen, sagte Hess. Luftbildaufnahmen verdeutlichten die Situation. Im Gewann Steinacker findet sich vom Waldrand bis zum westlichen Ortsrand ein 750 Meter langer und 250 Meter breiter, auf das Dorf hangabwärts zulaufender Streifen. Gehe man auch nur von 40 Litern pro Quadratmeter Niederschlag aus, von denen dann 50 Prozent in den Boden eindringen würden, rase immer noch eine 3750 Kubikmeter große Schlammwalze auf den Ort zu. Das Kanalsystem sei auf solche Starkregenereignisse schlicht nicht vorbereitet. Dann hebe es eben Kanaldeckel, sagte Ortsvorsteher Grässlin. Wobei eines an diesem Abend auch klar wurde: So gefährdet ist Mappach nicht. Nur von Westen droht Ungemach und nur wenige Flächen rund um das Dorf gelten als stark erosionsgefährdet. Auch die Bepflanzung im Bereich Steinacker sei nahezu vorbildlich: wechselnder Bewuchs, der quer zur Hanglage ausgesät wird, „viel besser kann man es nicht machen“, sagte Grässlin. Und doch sah Sachgebietsleiter Hess in seinem Vortrag einige mögliche Verbesserungen. Weniger pflügen, mehr grubbern auf der Mulchsaat, das würde schon erheblich die Erosion vermindern. Außerdem sollten sich die Landwirte absprechen, wer wo was in welchem Jahr anpflanzt. Dies verhindere, dass sich große Maisflächen über Eigentümergrenzen hinweg aneinander fügen. Und ökologische Ausgleichsflächen in Ortsrandlage könnten Überschwemmungen eindämmen. Auch die Gemeinde sah er gefordert: Abflussschächte und Gräben müssten besser gesäubert, mitunter Kanaleinläufe baulich vergrößert werden. „Sie wachsen jetzt schon wieder langsam zu“, beobachtete Grässlin. Dabei habe man sich Ende Juni nach dem jüngsten Starkregen doch vorgenommen, auf den freien Abfluss besser zu achten. Kellerflutungen sind nach Ansicht von Hess übrigens saisonal bedingt. Sie kämen in der Regel von Frühjahr bis Sommer vor. Im Winter gäbe es zwar auch Hochwasser, doch dies sei langandauernden Niederschlägen geschuldet. Dann treten Bäche über die Ufer, Probleme durch Starkregen an Hanglagen treten aber weniger auf. Wichtigste Maßnahme für die Landwirtschaft sei jedenfalls, dass man durch unterschiedliche Pflanzfolgen und Saatabsprachen die Bodenerosion vermindere. Sorgt dann auch noch die Gemeinde für einen schnellen Abfluss der Wassermassen, könnten sich viele Schäden verhindern lassen. Handlungsbedarf bestehe jedenfalls, sagte Hess, denn sämtliche Klimaexperten rechneten mit einer Zunahme der Starkregenereignisse.