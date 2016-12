Der Brennholzmarkt sei nach wie vor zufriedenstellend, sagte Revierförster Gerhard Schwab beim Auftakt des Reigens der Holzversteigerungen im Revier Markgräflerland im Winter 2016/17.

Welmlingen. Auftakt war in Welmlingen, wo der Revierförster gemeinsam mit Ortsvorsteher Richard Ludin eine vergleichsweise geringe Menge an Brennholz, nämlich 65 Festmeter in zwölf Losen, im Angebot hatte.

Der Erlös lag bei 3798 Euro. Nach einer schlechteren Saison wurden zuvor vorsichtig 3138 Euro veranschlagt, so das am Ende ein Aufschlag von rund 20 Prozent zu verzeichnen war.

Er habe entsprechend seinem Hiebsplan für die nächsten Wochen und Monate rund 660 Festmeter Brennholz lang als Angebot für die vier örtlichen Holzversteigerungen und die auch zu seinem Revier gehörende in Schallbach angesetzt.

Die Anschlagspreise wurden angesichts der eher rückläufigen Brennholzkonjunktur der vergangenen Jahre nach unten korrigiert. Einzig die hochwertigste Holzart, die Buche, wird wie in den Vorjahren auf unverändertem Niveau bei 55 Euro je Festmeter liegen. Esche und Ahorn mit 46 (bisher 49 Euro) und Eiche 42 (bisher 46 Euro) sind dagegen um rund zehn Prozent billiger und liegen damit auf dem Preisniveau von vor vier Jahren, betonte Schwab vor rund 40 Anwesenden im Forst.

Im Zusammenhang mit den Holzversteigerungen in diesem Winter weist der Revierförster auch darauf hin, dass keine Schlagräume mehr angeboten werden. Sie werden, soweit vorhanden, erst im kommenden Jahr direkt über das Forstrevier zugewiesen.

Die trockene Witterung der vergangenen Wochen und Monate habe den Waldarbeitern das Aufarbeiten im Forst erleichtert, sagt Schwab desweitern. Die Witterung hat aber auch ein gewisses Feuchtigkeitsdefizit im Boden mit sich gebracht. Das könnte dann, wenn im späteren Winter keine nennenswerten Niederschläge auftreten, vor allem jungen Bäumen Probleme bereiten.

Ein sehr großes Problem, auch im Revier Markgräflerland, ist das „Eschentriebsterben“, das durch einen Pilz verursacht wird. Deshalb ist der Anteil des Eschenholzes bei den Holzversteigerungen höher als in den Vorjahren. Der aus dem asiatischen Raum eingeschleppte Pilz lässt sich – zumindest bisher – nicht bekämpfen. Befallene Bäume müssen gefällt werden, erklärt Schwab, bevor sie absterben und damit auch nicht mehr als Brennholz nutzbar sind.

So lag dann auch der Anteil des Eschenholzes in Welmlingen hoch. Von den insgesamt 65 Festmetern entfielen auf die Esche 44. Recht gut geboten wurde für diese Holzart: Veranschlagt mit 46 Euro ging der Festmeter schließlich für durchschnittlich 54 Euro weg, was einem Aufschlag von 18 Prozent entspricht.

Sogar mit 22 Prozent Aufschlag brachten Schwab und Ludin die 18 Festmeter Buche weg: Anstelle von 55 Euro erzielte man durchschnittlich 68 Euro. Die zwei Festmeter Brennholz lang Ahorn erzielten den höchsten Aufschlag mit 25 Prozent.

Mit knapp 59 Euro pro Festmeter liegt der Erlös etwas unter dem Durchschnitt des vergangenen Jahres. Tendenziell sei zu erwarten, dass sich die Nachfrage auch in der übrigen Saison in Grenzen halten wird, da es andere Energien gibt, und die warmen Winter der vergangenen Jahre volle Lager gebracht haben, meinte Schwab.

Die Termine im Forstrevier Markgräflerland bei Revierförster Gerhard Schwab stehen fest.

n Wintersweiler: Samstag, 7. Januar, 10.30 Uhr, am Festplatz an der alten Poststraße in Wintersweiler

n Mappach: Samstag, 28. Januar, bei der Jagdhütte im Einig in Mappach, Beginn ist ebenfalls um 10.30 Uhr.

n Egringen: Samstag, 4. Februar, am Wollbacher Sträßle bei Egringen.

n Möglicherweise wird es noch eine fünfte Auktion geben, am Samstag, 11. Februar, in Huttingen. Dann, wenn in Schwabs Heimatdorf bei den vorgesehenen Hiebmaßnahmen für die Zufahrt zum Steinbruch genug Brennholz anfällt.

Bei allen Holzversteigerungen wird durch örtliche Gemeinschaften bewirtet.