Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen sieht Kurort-Initiative „entspannt“

Efringen-Kirchen/Markgräflerland (cl). Um dem Tourismus im Markgräflerland neue Impulse zu geben, ergriff der Bad Bellinger Bürgermeister Dr. Christoph Hoffmann jüngst die Initiative, über einen neuen Fremdenverkehrsverbund für den Bereich zwischen Schliengen und Binzen nachzudenken. Dem sieht Efringen-Kirchen, die größte angesprochene Gemeinde, „sehr entspannt entgegen“, sagt Hauptamtsleiter Clemens Pfahler.

Derzeit sei wohl noch „offen, wo die Initiative mündet“. Im übrigen sei Efringen-Kirchen bereits Mitglied bei „Schwarzwald-Tourismus“ und in der „Werbegemeinschaft Markgräflerland“, die ihren Sitz in Müllheim hat. Es gebe also schon teils konkurrierende Verbände.

Efringen-Kirchen sei im Fremdenverkehr ohnehin „ein ganz kleines Licht“, deshalb werde der Vorstoß die Reblandgemeinde wohl „nicht in ihren Grundfesten erschüttern“, macht Pfahler den Stellenwert der Initiative aus Bad Bellingen deutlich. Efringen-Kirchen fehle eben ein Alleinstellungsmerkmal wie Bad Bellingen, dem einzigen Thermalbad im Kreis Lörrach. „Wir haben ja nicht einmal ein Schwimmbad“, sagt Pfahler.

Die Gemeinde könne mit den Isteiner Schwellen und dem Klotzen, mit dem Wiiwegli, dem Weinlehrpfad und dem Panoramaweg aufwarten, „uns fehlt aber ein Highlight“.

Efringen-Kirchen sei daher kein Ort, der angesteuert werde, um dort Urlaub zu machen. Die Zimmer in der Gemeinde werden von Durchreisenden aus dem Norden belegt, die vor der teuren Schweiz noch einmal übernachten wollen, oder die Gemeinde als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung, etwa ins Elsass oder nach Basel, nutzen. Auch während der Uhren- und Schmuckmesse in Basel seien die Zimmer in der Gemeinde gut nachgefragt. Etwas, das mit Bad Bellingen vergleichbar wäre, werde Efringen-Kirchen aber wohl nie werden, sagt Pfahler. Allenfalls „könnten wir mal in die Tiefe bohren und schauen, was kommt“.