Efringen-Kirchen Einbruch in Wohnhaus in Efringen-Kirchen

Efringen-Kirchen. In ein Wohnhaus im Jahnweg in Efringen wurde am Dienstag eingebrochen. Der Täter brach auf der Gartenseite ein Fenster auf und stieg ins Haus ein. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, hierbei riss der Einbrecher den Inhalt von Schränken und Kommoden heraus. Ihm fielen Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgräflerland (Tel. 07626 / 977800) in Verbindung zu setzen.