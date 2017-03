Wintersweiler. Einbruch in Wohnhaus: Am Sonntag kam es in Wintersweiler zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die Tat wurde zwischen 18 und 21.15 Uhr in der Straße „Im Wiesengrund“ begangen. Der Täter hebelte ein Fenster auf, stieg ins Haus ein und durchwühlte anschließend mehrere Zimmer. Nach den bisherigen Feststellungen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise, wem am Sonntagnachmittag oder -abend in Wintersweiler im Bereich Im Wiesengrund Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind Infos nimmt der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 / 977800, entgegen.