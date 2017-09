Efringen-Kirchen „Eine Investition in die Zukunft“

Von Saskia Scherer

Bei der Mittelanmeldung für den Haushalt heißt es stets, dass keine Schönheitsmaßnahmen genannt werden können. „Aber solche haben wir ja noch nie angemeldet, die erledigen wir selbst“, sagte Mappachs Ortsvorsteher Helmut Grässlin in der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend.

Mappach. Er wies außerdem darauf hin, dass keine Mittel mehr ins Folgejahr übertragen werden können. „Deshalb setzen wir das Geld für dieses Jahr auch noch ein“, kündigte er an. Erneuert werden soll etwa die Decke der Rathausgarage. Eine Isteiner Firma werde das zeitnah erledigen, so Grässlin. Die Kosten werden etwa 3000 Euro betragen.

Schon einiges erledigt

Was dann noch übrig ist, soll in die Friedhofsmauer investiert werden. Diese ist schon zum Teil saniert worden, nun soll es noch diesen Monat stückweise weiter gehen. „Die Mauer ist sehr schön, die sollten wir so bewahren“, fand Grässlin.

Allgemein sei Mappach in den vergangenen Jahren gut bedient worden. „Wir haben eine rundum sanierte Gemeindehalle, unser Rathaus ist ein Schmuckstück und die Brunnen sind gut in Schuss“, nannte der Ortsvorsteher einige Punkte. Dennoch gibt es auch Wünsche für 2018.

Rathaus und Feuerwehr

Als dringlichste Maßnahme wurde die Wohnung im Rathaus genannt. „Das Badezimmer ist noch von anno dazumal – es wäre sicher sinnvoll, da zu investieren“, meinte Grässlin. Das will er sich mit dem Bauamt genauer ansehen. Die Bewohner hätten sich bereits dankbar gezeigt, dass an sie gedacht werde. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, fand auch Ortschaftsrat Udo Rössler.

Das Tor am Feuerwehrgerätehaus sei ebenfalls sehr in die Jahre gekommen. „Es ist noch mechanisch“, erklärte Grässlin – aber alle anderen Abteilungs-Wehren hätten schon umgerüstet. „Wir müssen natürlich sehen, ob das von der Höhe her möglich ist.“ Auch energetisch sei das Tor aufgrund von Rissen in den Scheiben nicht mehr besonders wertvoll.

Die Friedhofsmauer steht ebenfalls (wieder) auf der Liste. Auf der Seite in Richtung Holzen sei sie verwachsen und verfallen, erklärte der Ortsvorsteher. „Die Maßnahme bleibt drin, bis sie vollendet ist“, fand Rössler.

Als letzten Punkt nannte Ortsvorsteher Grässlin den Schlauchturm der Feuerwehr. „Er ist nicht gewachsen – entgegen der Schläuche, die immer länger werden.“ Darum soll er entsprechend erhöht/verbessert werden, so dass die Schläuche richtig trocknen können.

Starkregen ist Thema

Ein Thema, das schon öfter genannt worden sei, waren die festgestellten Mängel nach den Starkregenereignissen. „Dieses Jahr sind wir zum Glück verschont geblieben, aber das darf nicht in Vergessenheit geraten“, meinte Grässlin. Es gebe eine entsprechende Förderung. Es gelte herauszufinden, ob es Geld gibt und an welcher Stelle Mappach kommt. Auch Rössler betonte die Dringlichkeit der Maßnahmen und schlug vor, diese ebenfalls auf die Wunschliste zu setzen. „Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.“

Der Ortsvorsteher verwies erneut auf die Förderung. „Es hieß, dass es ein Investitionsprogramm gibt, deshalb sollten wir nicht unsere spärlichen Mittel verwenden müssen.“ Dennoch stimmte er zu, den Punkt auf der Liste mitaufzunehmen. „Da gibt es sicher auch Arbeiten, die der Werkhof in Eigenregie erledigen kann, darum sollte das nicht auf die lange Bank geschoben werden“, schloss Rössler.