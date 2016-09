Zwischen Wintersweiler und Mappach befinden sich im Wald bis heute mystisch anmutende Hügelgräber. Die Efringen-Kirchener Museumsleiterin Maren Siegmann lud am Sonntag zum Ortstermin ein und brachte ein wenig Licht in die Geheimnisse dieser Zeugen der keltischen Kultur aus der Hallstattzeit 800 bis 450 vor Christus. Von Marco Schopferer Wintersweiler. Schriftliche Dokumente haben unsere keltischen Vorfahren aber keine hinterlassen, und selbst Knochenfunde gab es bis heute in dem Gräberfeld auf dem Katzenberg keine. Als man 1924 den größten Hügel untersuchte, in der Hoffnung auf ein Fürstengrab zu stoßen, fand man nur Tonscherben und den Teil einer Fibel. Indes stieß man in Sichtweite des Katzenbergs, auf dem heutigen Basler Flugplatz, am Ende der Landepiste auf ein sieben Meter hohes Fürstengrab. Knochen und ein luxuriöses Wagengestell waren noch erhalten. Aber bis heute rätseln die Archäologen, wo denn der dazugehörige Fürstensitz beheimatet war. Unklar ist auch, wo genau die Keltensiedlung zu den Gräbern zwischen Wintersweiler und Mappach lag, dazu gibt es keine Erkenntnisse. Sicher ist, dass die Menschen ihre Hinterbliebenen unweit ihrer Siedlung beerdigten, oftmals auf den umliegenden Höhen. Wie bei Wintersweiler, wo die Gräber recht genau auf dem höchsten Punkt des Katzenberges angelegt wurden, mit Blick auf den Blauen und die Basler Bucht. Mit Steinen waren die Hügel umrandet, darunter bettete man den Toten in ein Holzhaus und legte ihm Tongeschirr, Essen oder Fibeln bei. In Wintersweiler fand man dann auch noch einen gepflasterten Boden, sagte Maren Siegmann bei der Veranstaltung im Rahmen des Tags des offenen Denkmals. Und man stieß auf ein aufwändig gestaltetes Tongefäß, das im Original im Kanderner Keramik-Museum zu bewundern ist. Eine Nachbildung befindet sich in der Ortsverwaltung von Wintersweiler. Auch eine aufwändig gestaltete keltische Fibel (Gewandnadel, Sicherheitsnadel) fand man in dem Wintersweiler Grab. Darüber hinaus gibt es kaum Fundstücke aus dem Gräberfeld zwischen Mappach und Wintersweiler. Vieles ging verloren, mancher Verlust war auch der mangelnden Grabungstechnik der 20er Jahre geschuldet. „Heute würde man zu ganz anderen Ergebnissen kommen“, war sich Maren Siegmann sicher. Schon kleinteilige Knochenfunde wären für die promovierte Archäologin ein Gewinn, an einen bis heute verborgenen Schatz im Wald glaubte sie allerdings nicht. „Ein Fürstengrab liegt hier nicht“, war sie sich sicher. Und meist nur dort gab es goldene und silberne Grabbeigaben, die auch heute noch für Grabräuber interessant wären.