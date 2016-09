Die Opfer des starken Regens von Ende Juni werden nicht auch noch durch Rechnungen der Gemeinde Efringen-Kirchen für die Einsätze ihrer Feuerwehr belastet. Der Gemeinderat beschloss am Montag einmütig, auf Kostenersätze zu verzichten. Von Clemens Leutz Efringen-Kirchen. In der Nacht zum 25. Juni kam es in der Gemeinde nahezu flächendeckend zu einem Gewitter mit starkem Regen, der zu zahlreichen Einsätzen aller Feuerwehrabteilungen führte. Meist waren Keller durch Oberflächenwasser vollgelaufen. Dokumentiert hat die Feuerwehr in dieser Nacht rund 100 Einsätze bei Privatleuten, die Hälfte davon im Zentralort, rund 20 in Egringen und 16 in Welmlingen. Außerdem war die Feuerwehr in mindestens acht gemeindeeigenen Gebäuden sowie zur Reinigung zahlreicher Straßen bis teilweise Samstagabend im Einsatz. Grundsätzlich umfassen die Aufgaben der Feuerwehr die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen sowie die Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen. Diese Einsätze sind laut Feuerwehrgesetz unentgeltlich. Einsätze zur Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen und zur Brandverhütung sind indes kostenersatzpflichtig. Ein allgemeiner Notstand wäre zwar nicht zu begründen, vermutete die Verwaltung. Da es sich jedoch um ein flächendeckendes Naturereignis gehandelt habe und die Mehrzahl der Betroffenen noch weitere Schäden und finanzielle Aufwendungen zu tragen hätten, riet die Verwaltung, aus „Gründen des öffentlichen Interesses von der Erhebung der Kostenersätze“ abzusehen. Außerdem wäre eine sachgerechte Abrechnung in vielen Fällen ohnehin schwierig. So könne aufgrund der Vielzahl der Einsätze nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob tatsächlich auch alle aufgenommen werden konnten. Im übrigen könne die Einsatzzeit nicht genau dem jeweiligen Anwesen zugeordnet werden. Oft seien Nachbarn betroffen gewesen, sodass die Einsätze parallel abliefen oder zusammen aufgeschrieben wurden. Die „Alarmierung“ erfolgte auch oft auf Zuruf. Peter Buckmann fragte nach, ob die Feuerwehren denn ausreichend mit Pumpen versorgt seien. Die Wehr verfüge über 14 Tauchpumpen und 17 Wassersauger, berichtete Gesamtkommandant Werner Schmid in der Ratssitzung. Damit habe man einen Einsatzort nach dem anderen abarbeiten können, schließlich seien keine Personen zu Schaden gekommen – „es ging ja nur um Wasser“. Dabei gebe es aber auch Bürger, „die rufen wegen zwei Zentimetern die Feuerwehr“.