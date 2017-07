Efringen-Kirchen Eltern-Appell: Beiträge nur moderat und sozial erhöhen

Mit einer Unterschriftensammlung und einer „Petition“ gehen Elternbeiräte des Kinderhauses Efringen-Kirchen gegen die ins Auge gefasste Erhöhung der Kindergarten-Gebühren in der Gemeinde vor. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhard Knorr versucht, ihnen das Vorhaben der Gemeinde zu erklären.

Efringen-Kirchen (cl). Der Verwaltungsausschuss hat teils kräftige Erhöhungen vorgeschlagen, die ab dem neuen Kindergartenjahr gelten sollen. In ihrer „Petition" appellieren die Eltern an Bürgermeister Philipp Schmid, die Sätze nur „moderat und sozial verträglich über einen Zeitraum von drei Jahren“ anzuheben. In dieser Zeit sollen auch die Qualität und Flexibilität der Kindergärten und damit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden.

Die Eltern wurmt unter anderem, dass die Regelgruppe spürbar teurer werden soll, obwohl gleichzeitig die Betreuung an zwei von drei Nachmittagen gestrichen werde und auch dieser dritte Nachmittag „wackle“. Und „trotz der um 30 Minuten vorgezogenen Öffnung der Einrichtungen unterstützen diese noch immer nicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in benötigtem Maße“, heißt es. Prekär sei auch die Personalsituation im Kinderhaus: „Die Fluktuation unter den Angestellten ist seit der Eröffnung der Einrichtung sehr hoch – zu Lasten der Kinder –, und es bestehen immer wieder längere Zeiten mit unzureichend Fachpersonal zur Betreuung.“

In den vergangenen Jahren haben sich die Kindergärten von einem „Aufbewahrungsort“ zu einer „Quasi-Vorschule gewandelt“, gibt Dr. Reinhard Knorr, Sprecher der CDU-Fraktion im Gemeinderat, in seiner Stellungnahme zu bedenken. Gleichzeitig wollten Frauen auch mit Kind weiter in ihrem Beruf tätig sein, sei es aus rein finanziellen Gründen oder um einen Karriere-Knick zu vermeiden. Zudem wäre es auch volkswirtschaftlich unsinnig, auf die gut ausgebildeten weiblichen Fachkräfte zu verzichten und dieses Potential brach liegen zu lassen, betont Knorr.

Ziel: Kindergarten gratis

Die Bundesregierung habe daher zu Recht die Einrichtung von Kita-Plätzen vorgeschrieben, „und die Justiz hat daraus sogar einen Rechtsanspruch hergeleitet“. Allerdings war damit laut Knorr in keiner Weise eine finanzielle Unterstützung der Kommunen verbunden. Zudem wurden kürzlich die Gehälter der Erzieher kräftig angehoben. Dies habe jetzt aber zur Folge, dass der Gemeinde „die Personalkosten aus dem Ruder zu laufen drohen“.

Eine Lösung des Problems sieht Knorr, ähnlich wie im Verwaltungsausschuss auch die SPD-Fraktionsvorsitzende Traudel Töppler ausführte, langfristig nur in der Übernahme der Kosten durch das Land, zumindest für die sogenannte Regelzeit am Vormittag. „Ich gehe sogar so weit, dann eine Kindergartenpflicht einzuführen“, sagt Knorr. Denn heute gebe „es viele Einzelkinder, die soziales Verhalten lernen, Migranten-Kinder, die die deutsche Sprache lernen und Kinder aus sozial unterprivilegierten Verhältnissen, die dann später in der Schule benachteiligt wären“. Anders verhalte es sich mit den Kitas oder Tagesmüttern. Diese ermöglichten es den Müttern, weiterhin ihren beruflichen Werdegang fortzusetzen und gleichzeitig zum gemeinsamen Einkommen beizutragen. „Das sollte ihnen etwas wert sein“, findet Knorr.