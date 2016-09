Reichlich Beschwerden gingen gegen die Baustelle der L 137 in Efringen-Kirchen bei Hauptamtsleiter Clemens Pfahler ein. Die Arbeiten, die das Regierungspräsidium nun bis Schulbeginn abgeschlossen haben will, „dauern einfach zu lange“, fasst er zusammen. Über Sanierungsarbeiten im weiteren Verlauf der L 137 an der Autobahnanschlussstelle bei Kleinkems wird Ende des Jahres entschieden. Von Clemens Leutz Efringen-Kirchen/Kleinkems. Die Unebenheiten der Fahrbahn der Landesstraße im Bereich der Autobahnauffahrt stören in Kleinkems schon lange. Ronnie Blatz hat im Ortschaftsrat Kleinkems denn auch kritisiert, dass seit über einem Jahr Schilder vor den Bodenwellen warnen, aber nichts passiere. Die Schäden im Bereich der Autobahnanschlussstelle „sind uns bekannt“, teilt dazu Matthias Henrich vom Regierungspräsidium Freiburg mit. Für dieses Jahr seien dort nun keine Arbeiten mehr vorgesehen. Aber: „Wir werden die Stelle zum Ende des Jahres nochmals begutachten“, sagt Henrich. Dann werde „auf Grundlage der Schwere der Schäden, der Verkehrsbedeutung und der finanziellen Mittel, die wir für 2017 bekommen, entschieden, wann dieser Abschnitt gemacht werden kann“. Asphaltarbeiten Derweil läuft die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Efringen-Kirchen auf Hochtouren, bis gestern waren schon große Teile der Fahrbahn asphaltiert. Gleichwohl sind die Efringen-Kirchener natürlich genervt, weil die Arbeiten statt zwei Wochen, wie ursprünglich angekündigt, nun schon die fünfte Woche andauern. Durch die umfangreiche Sperrung müssen die Kirchener und Efringer weite Umwege auf sich nehmen, und gar mancher „irrt ziellos durch Kirchen“, beobachtet Pfahler. Beschwerlich sei der Weg vor allem für ältere Menschen mit Rollatoren, kurzum: „Das ist nicht gut gelaufen“, findet Pfahler. Gleichwohl gibt es natürlich auch hier eine zweite Seite der Medaille: Die Anwohner des Promillesträßchens in Kirchen freuen sich über die Ruhe seit Beginn der Sperrung der Ortsdurchfahrt. Auch Radfahrer begrüßen es, wenn sie auf der schmalen Verbindung nach Märkt nicht dauernd von vorbeipreschenden Autos an den Straßenrand gedrängt werden. Insel an derselben Stelle Bei den Sanierungsarbeiten wird laut Regierungspräsidium die Verkehrsinsel, die als Überquerungshilfe dient, auch wieder an derselben Stelle errichtet. Einzig die Länge der Insel und die Durchgangsbreite werde neu angepasst. Auch für die Überquerungshilfe an der L 137 im Bereich des Seniorenzentrums Efringen-Kirchen „ist nach unserer Kenntnis derzeit keine zusätzliche Änderung geplant“, teilt Pressesprecher Henrich mit. Für die Anordnung von zusätzlichen Schildern oder Blinklichtern sei jedoch ohnehin die Verkehrsbehörde des Landratsamts zuständig.