23:50 Gabriel reist nach Washington - Treffen mit Tillerson

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel reist als erstes Mitglied der Bundesregierung seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nach Washington. Er wird dort an diesem Donnerstag seinen Amtskollegen Rex Tillerson treffen, der erst am Abend vom US-Senat bestätigt wurde. Er wünsche sich einen direkten und persönlichen Austausch und bringe das Angebot von Freundschaft und Vertrauen mit nach Washington, sagte Gabriel. Er wolle den amerikanischen Partnern, die deutschen Interessen und Werte sowie die deutsche Sicht der Dinge erläutern und suche einen offenen und freundschaftlichen Dialog.

23:09 RBB: Videoüberwachung von Anis Amri schon im Juni beendet

Berlin - Die Berliner Polizei hat die Videoüberwachung des späteren Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri nach rbb-Informationen früher beendet als bisher bekannt. Bereits im Juni 2016 seien diese Maßnahmen von der Polizei eingestellt worden, drei Monate bevor die Staatsanwaltschaft das Ende der Überwachung angeordnet habe, berichtet die rbb-"Abendschau". Zu dieser Auskunft habe das Verwaltungsgericht Berlin den Polizeipräsidenten auf Klage des Senders verpflichtet. Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember bei dem Terroranschlag 12 Menschen getötet und rund 50 teils schwer verletzt.

23:07 Dortmunds Sportdirektor rügt Stürmerstar Aubameyang

Dortmund - Michael Zorc, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, hat Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang für seine Wechselgedanken gerügt. Er habe Aubameyang empfohlen, weniger Interviews über den Sommer zu geben, sondern sich auf die Jagd nach dem Champions-League-Platz zu konzentrieren. Er habe das auch verstanden, sagte Zorc der "Westdeutschen Allgemeinen". Zuvor hatte Aubameyang im französischen Radiosenders RMC deutlich gemacht, dass er sich in Dortmund zwar sehr wohl fühle, aber ein frühzeitiger Abgang vor Vertragsablauf am 30. Juni 2020 durchaus möglich sei.

23:04 Wall Street freundlich nach US-Zinsentscheid

New York - Mit einer moderat positiven Tendenz sind die US-Aktienmärkte aus dem Handel gegangen. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen unverändert zu lassen, hat daran nichts geändert. Der Dow Jones schloss mit einem Gewinn von 0,14 Prozent bei 19 890,94 Punkten. Der Eurokurs reagierte im US-Handel leicht positiv auf die jüngsten geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0772 US-Dollar gehandelt.

22:04 USA kritisieren Iran scharf für Raketentest

Washington - Die USA haben den Iran in scharfen Worten für einen Raketentest am vergangenen Wochenende kritisiert. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, nannte den Test eine Provokation und eine Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. "Wir warnen den Iran heute offiziell", sagte Flynn. Mit dieser und anderen Aktivitäten setze der Iran die Bedrohung der USA und der Verbündeten in der Region fort. Vor dem Hintergrund des Atom-Deals mit dem Iran warf Flynn der Vorgängerregierung Obamas vor, nicht genug gegen Iran getan zu haben.