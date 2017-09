Efringen-Kirchen Es darf auch darin geblättert werden

Von Jutta Schütz

Zum 14. Mal öffnet Kurt Renk am „Tag des offenen Denkmals“ sein Bibelmuseum in der Lutherkirche. Das Museum ist einmalig in der Gegend, größere Konkurrenz gibt es erst in Stuttgart. Renk hat weitere Bibeln geschenkt bekommen – muss diese aber noch „archivieren“, wie er sagt. Trotzdem gibt es im Lutherjahr wieder Neues zu sehen.

Efringen-Kirchen. Renk bleibt dabei – seine Bibeln kommen fast alle aus der Gemeinde und repräsentieren so ein Stück Ortsgeschichte. In vielen Bibeln haben sich die sie einst besitzenden Familien verewigt, mit wichtigen Familiendaten, mit ihren Berufen und mit kleinen Andenken, etwa gepressten Blumen oder mit kleinen Bildchen.

135 Bibeln sind in der Turmstube ausgestellt – 180 sind es „in etwa“ gesamt, wie er sagt. Das Museum mit seinem Bestand findet mittlerweile im weiten Umkreis Beachtung. „Vom Dreiländermuseum in Lörrach kam wegen des Lutherjahrs die Anfrage nach historischen Bibeln zur Ausleihe, das mache ich gerne, allerdings bleiben die beiden kostbarsten Bibeln vor Ort“, so Renk, der sich da nicht hat „weich kochen“ lassen, denn die Restauration hat ihn persönlich viel Geld gekostet.

Mittlerweile lässt der Bibelnachschub aus dem Ort nach – „das liegt einfach daran, dass viele Bürger mir schon ihre Bibeln übergeben haben und natürlich einige Familien ihre Familienbibeln selbst behalten wollen.“ Eine Bibel, die aus der etwas weiteren Nachbarschaft stammt, hätte er gerne vor Jahren erworben: „Die komplette Bibel war von mehreren Leuten handschriftlich abgeschrieben und dann als Buch gebunden worden – allein wegen der Handschriften wäre das Buch etwas ganz Besonderes gewesen, leider konnte ich sie nicht erwerben“, bedauert er noch heute.

Viele Exponate im Museum – nicht nur Bibeln sind zu sehen, sondern auch kirchliche Gegenstände und alte Fotos – sind mehrere hundert Jahre alt. Die kleinste Bibel ist zehn mal zehn Millimeter, die nächstgrößere drei mal vier Zentimeter groß. Trotz der Winzigkeit ist hier das Lukasevangelium auf 463 Seiten komplett lesbar. Stichwort lesbar: In vielen Bibeln darf geblättert werden.

Nach wie vor bietet Renk auch geführte Touren an. „Was mich besonders freut, ist der regelmäßige Besuch von Schulklassen – ein Lehrer aus Egringen ist da besonders engagiert“, berichtet er. Die Schüler stellen viele Fragen, etwa danach, welche alten Druckbuchstaben in den Bibeln den neuen entsprechen – „da habe ich dann Vergleichstafeln zur Hand“, zählt der Efringer auf. Stolz ist er auf seine Enkel Manuel, zehn Jahre, und Torben, zwölf Jahre, die Besuchern mittlerweile selbst viele Fragen beantworten können und am Denkmalsonntag dann auch offiziell Namensschilder als Museumsführer tragen werden.

Die Deutsche Münzprägeanstalt hat eine Gedenkmünze an Martin Luther prägen lassen. Diese hat Kurt Renk bestellt und wird sie im Museum ausstellen. Am „Tag des offenen Denkmals“ ist auch der Frauensonntag – hier liegt thematisch der Schwerpunkt auf Luthers Frau, Katharina von Bora.

Fast zehn Helfer werden Kurt Renk wieder beim Aufbau der „Kaffeestube“ rund um die Kirche zur Hand gehen – einer davon ist Afrikaner, Muslim, und wohnt schon lange in Kurt Renks Nachbarschaft. „Das freut mich immer besonders, dass er mir hilft“, gibt Renk weiter.