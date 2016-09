Efringen-Kirchen (cl). Die Gemeinde Efringen-Kirchen hat nach den Starkregen-Ereignissen Kontakt zu einem Wasserbau-Ingenieur aufgenommen. Das teilte Bürgermeister Philipp Schmid am Montag im Gemeinderat mit. Dabei gehe es um die Frage, was an technischen Maßnahmen möglich wäre. Auch würden neuralgische Punkte aufgelistet. Allerdings wäre dies ein langfristiges Projekt. In diesem Zusammenhang betonte Schmid, dass man zwischen Hochwasserschutz und Schutz vor Starkregenereignissen trennen müsse. Beides hätten wenig miteinander zu tun. Probleme mit Starkregen treten vor allem dann auf, wenn viel Regen auf bereits wassergesättigte Böden falle. Grundsätzlich sei zu fragen, was die Landwirte etwa durch Grubbern ereichen könnten. Außerdem gehe es um die technische Seite sowie mögliche Empfehlungen für die Eigentümer einzelner Gebäude. Und natürlich bemühe sich die Gemeinde, Einläufe frei zu halten, reagierte Schmid auf Kritik an der Gemeinde. Allerdings sei dies aufgrund der großen Fläche der Gemarkung nicht immer möglich. Deshalb „wäre es nett, wenn Bürgersinn gezeigt würde“ und Betroffene auch selbst aktiv werden würden. Gleichzeitig wehrte er sich noch gegen in der Gemeinde kursierende Gerüchte: „Nein, es gibt keine Geheimgespräche mit ausgewählten Eigentümern.“