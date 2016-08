Kleinkems. Am Rheinufer bei Kleinkems ist es am Freitag gegen 16 Uhr zu einem Vorfall gekommen. Ein Mann fuhr mit einem Boot an zwei badenden Mädchen (13 und zehn Jahre alt) vorbei. Er hatte dabei sein erigiertes Geschlechtsteil entblößt. Dabei sprach er die Mädchen kurz an und fuhr dann weiter Richtung Norden. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: 35 bis 50 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare, schmales Gesicht, Kopfbedeckung, weißes T-Shirt, kurze schwarze Hose, schlanke Statur und braun gebrannte Haut. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent. Bei dem Boot handelte es sich um ein kanuartiges Schlauchboot, maximal eineinhalb bis zwei Meter lang, hellgrüne Farbe mit weißen Aufdrucken. Wer hat diesen Mann gesehen oder sogar einen ähnlichen Vorfall beobachtet" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen unter Tel. 07761/934 500, entgegen.