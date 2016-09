Nachrichten-Ticker

00:41 Franziska Liebhardt gewinnt Paralympics-Gold im Kugelstoßen

Rio de Janeiro - Franziska Liebhardt hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro die sechste Goldmedaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Die 34 Jahre alte Leichtathletin aus Leverkusen gewann das Kugelstoßen mit der Weltrekordweite von 13,96 Metern. Die frühere Volleyballerin, die wegen einer Autoimmunerkrankung eine Spenderlunge und eine Spenderniere hat, will nach den Spielen in Brasilien ihre sportliche Karriere beenden.

00:40 Bayern-Profi Hummels erleidet gegen Rostow leichte Schädelprellung

München - Fußball-Weltmeister Mats Hummels hat beim Auftaktsieg des FC Bayern München in der Champions League eine leichte Schädelprellung erlitten. Das ergab nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters eine Kernspinuntersuchung nach dem 5:0 gegen FK Rostow am Abend. Der Innenverteidiger war von Trainer Carlo Ancelotti kurz nach der Pause ausgewechselt worden, weil er benommen war.Hummels war in der ersten Hälfte bei einem Kopfball von einem russischen Gegenspieler hart am Kopf getroffen worden.

23:09 Gladbach-Spiel in Manchester wird morgen nachgeholt

Manchester - Die Auftaktpartie von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Champions-League bei Manchester City wird morgen um 20.45 Uhr MESZ nachgeholt. Das teilte die UEFA am späten Abend mit. Zuvor hatte das Spiel wegen eines Unwetters über Manchester abgesagt werden müssen.

22:52 US-Kampfflugzeuge greifen Chemiewaffenfabrik des IS an

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben eine Anlage zur Chemiewaffenproduktion der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak zerstört. Kampfflugzeuge hätten die Fabrik nahe der Stadt Mossul am Montag angegriffen, erklärte Jeffrey Harrigian, Kommandeur der Luftwaffe. Man glaube, dass der IS dort Chlor- oder Senfgas hergestellt habe. An dem Angriff waren seinen Angaben zufolge mehrere Flugzeuge beteiligt, darunter auch Bomber des Typs B-52.

22:51 80 000 französische Haushalte nach Gewittern ohne Strom

Bordeaux - Nach schweren Gewittern an der französischen Atlantikküste ist in etwa 80 000 Haushalten der Strom ausgefallen. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Für 19 Départements im Westen und Südwesten Frankreichs gab es nach einer Hitzewelle eine Unwetterwarnung. Betroffen war zunächst der von Bordeaux bis zur spanischen Grenze reichende Küstenstreifen. Bäume stürzten um und Keller wurden überflutet. Menschen kamen nicht zu Schaden.