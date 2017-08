Efringen-Kirchen Familienstreit in Kleinkems eskaliert

Kleinkems. Eskaliert ist am Montagabend in Kleinkems ein Familienstreit. Ein 32-jähriger Mann geriet beim Abendessen mit seiner Lebensgefährtin in Streit. Der Mann verlor schließlich die Nerven, begann zu randalieren und griff seine Lebensgefährtin an, wie es im Polizeibericht heißt. Schließlich nahm er das gemeinsame Kleinkind an sich und begab sich mit ihm auf den Balkon. Da eine weitere Eskalation befürchtet wurde, alarmierte man die Polizei. Die war rasch zur Stelle und ging dazwischen. Der nach wie vor aggressive Mann gab keine Ruhe und wurde in Gewahrsam genommen. Zudem wird gegen ihn wegen verschiedener Delikte ermittelt.