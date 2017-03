Efringen-Kirchen Farbe für das Bammerthäuschen

Efringen-Kirchen (mao). Für Walter Silbereisen, ehemaliger Hauptamtsleiter der Gemeinde und Ehrenvorsitzender des Sängerbundes, ist es schon seit einiger Zeit ein Ärgernis: Das vom Chor 1989 mit viel Elan restaurierte Rebbammerthäuschen am Gehrenweg sei für Wanderer wenig attraktiv geworden. Er habe auch bereits mit der Rathausverwaltung Kontakt aufgenommen, damit die Gemeinde „Geld für zwei oder drei Eimer Farbe“ locker macht, berichtete Silbereisen bei der jüngsten Generalversammlung des Sängerbundes. Doch die Gemeinde wolle kein Geld für die Sanierung bereitstellen. „Ich bin wirklich sehr enttäuscht“, schob Silbereisen nach.

Dabei liege das Bammerthäuschen direkt am Panoramaweg, biete damit vielen Wanderern und Touristen ein zeitlich befristetes Obdach. Und es ist wohl auch ein historisch beachtenswertes Bauwerk inmitten der Reben mit einem fantastischen Ausblick in die Basler Bucht. In einen Balken sei die Jahreszahl 1772 eingeritzt.

Walter Silbereisen will die Renovation nun selbst mit Hilfe von Sängerkollegen in Angriff nehmen. „Bei der nächsten Singstunde frage ich nochmals nach, drei oder vier Helfer reichen“, um im April mit einem Dampfstrahler den Boden des Häuschens durchzuspritzen und die Wände zu streichen. Der Maler Reinhard Hemmer würde auch wieder die sauber geweißelten Wände mit einem gemalten Wandschmuck verzieren. Die Bänke und Tische müssten abgehobelt und neu gestrichen werden. Der Ofen soll ganz verschwinden, so Silbereisen.

Ein respektables Fest in den Reben kann sich der Ehrenvorsitzende zum Abschluss der Renovierungsarbeiten auch vorstellen, so habe man es auch 1989 gemacht.

Und Walter „Joe“ Krebs, Vorsitzender des Fördervereins Sängerbund, gab bei der Generalversammlung umgehend eine Zusage: „Wir übernehmen die Kosten“.