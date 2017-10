Efringen-Kirchen Feuerwehr lockt auf den Festplatz

Welmlingen (os). Die Welmlinger Feuerwehr veranstaltet immer im Wechsel mit dem Bulldogtreffen rund um Einheitsfeiertag und Erntedank ihr Waiefescht. Am Samstag und Sonntag verzeichneten die Wehrleute trotz verregnetem Auftakt tollen Besucherzuspruch.

„Es läuft alles bestens“, sagte am Sonntagmittag ein stark eingespannter, aber angesichts des unübersehbaren Erfolges entspannter Abteilungskommandant Benjamin Wasmer. Schon am Samstagabend hätten sich unter der schützenden Festplatzüberdachung viele Gäste eingefunden. Und nach dem „Goldenen-Oktober“-Wetter ab Sonntagvormittag bildeten sich schon zur späten Frühschoppenzeit an der Getränketheke und am Waiestand, wo die Spezialität direkt gebacken wurde, lange Schlangen. Erstmals fand auch ein Erntedank-Gottesdienst statt, den der neue Pfarrvikar Jens-Daniel Mauer hielt.

Zur Kaffeezeit war die Kaffeestube im Rathaus stark frequentiert. Dort lockten an beiden Tagen rund 50 selbst gebackene Kuchen und Torten. Bis zum Ende des Waiefeschts, so Benjamin Wasmers „Feststatistik“, hatten die 70 Helfer 1200 Rahm-, Zwiebele- und Käsewaien zubereitet und dazu 300 Portionen Kartoffelsuppe mit Würsten.

Wasmer dankte abschließend nicht nur den Wehrleuten und ihren „besseren Hälften“, sondern auch den vielen Nicht-Feuerwehr-Angehörigen aus dem Dorf, die mitgearbeitet hatten, etwa die Mitglieder von Schützenverein und Bulldogfreunden. „Ohne das Dorf hätten wir die Veranstaltung nicht stemmen können. Wir sind ja nur 19 aktive Wehrleute“, sagte Wasmer.

Auch deshalb nicht, weil sich der Einsatz für das Waiefescht über drei Tage hinzog. Am Freitagabend wurde Bauernbrot gebacken für die Bewirtung am Samstag; und Samstagnacht, als die letzten Gäste gegangen waren, wurde wieder Brot gebacken.

Insgesamt 50 Laibe kamen so zusammen – und waren am Sonntagabend restlos weggeputzt.