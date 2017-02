Lediglich zwei Einsätze hatte die Feuerwehrabteilung Kleinkems im vergangenen Jahr zu verzeichnen, wie aus dem Jahresbericht des Abteilungskommandanten Steffen Heitzler bei der Jahreshauptversammlung hervorging.

Kleinkems. Neben einer technischen Hilfeleistung hatten die Wehrleute einige Einsatzstellen beim Hochwasser im Juni zu bewältigen, so wie auch alle anderen Wehren der Großgemeinde.

Rückblick: Des Weiteren habe man einen Ausflug und das traditionelle „Zwiebelwäiefescht“ veranstaltet sowie zwei Besuche bei der Partnerwehr im elsässischen Kembs absolviert, so die weiteren Ausführungen des Kommandanten.

Heitzler freute sich, Lena Blatz als neues Mitglied in der Wehr begrüßen zu dürfen, die als gut ausgebildete Feuerwehrfrau aus der Abteilung Efringen-Kirchen nach Kleinkems wechselte.

Berichte: Den Bericht des Schriftführers Jens Fotschki verlas Daniel Kraus: Die Kleinkemser Floriansjünger hatten im Jahr 2016 das Fasnachtsfeuer organisiert, Papier- und Schrottsammlungen durchgeführt, beim Aufbau des örtlichen Brunnenfests geholfen und zahlreiche Besuche bei anderen Anlässen wie dem Jubiläum der Jugendwehr und der Kleinkemser Dorfweihnacht gemacht.

Weitere Berichte hörte man von Gerätewart Florian Meyer und Kassiererin Judith Gassner. Kassenprüfer waren Florian Meyer und Daniel Kraus.

Ehrung: Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde im Rahmen der Versammlung Kommandant Steffen Heitzler geehrt, der nun schon seit 14 Jahren an der Spitze der Kleinkemser Wehr steht. Der stellvertretende Kommandant Florian Meyer und Gesamtkommandant Werner Schmid gratulierten und überbrachten Präsente.

Grußworte: Gruß- und Dankesworte hörte man von Gesamtkommandant Werner Schmid, Ortsvorsteher Jörg Kratz sowie Vertretern des DRK und der örtlichen Vereine.

Übungen: Die Kleinkemser Wehrleute hatten im abgelaufenen Jahr zehn Geräteübungen, drei Unterrichtsabende und zwei Gemeinschaftsübungen sowie die Abschlussübung gemeinsam mit der Feuerwehr Istein absolviert.

Wahlen: Für den ausscheidenden Schriftführer Jens Fotschki wurde Daniel Kraus von der Versammlung zu dessen Nachfolger gewählt.

Ausbildung: Pascal Schirmeier besuchte einen Funkerlehrgang

Beförderungen: Pascal Schirmeier wurde zum Feuerwehrmann ernannt.

Mannschaftsstand: Die Abteilung besteht derzeit aus 16 Aktiven, davon zwei Frauen, und einem Mitglied in der Jugendfeuerwehr.

Termine: Am 11. Februar findet der Aktionstag der Feuerwehren im Landkreis statt, und auch das Gerätehaus in Kleinkems hat an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das Fasnachtsfeuer wird von der Feuerwehr am 4. März organisiert, am 7. Juli ist man zu Besuch beim Festakt des Kleinkemser Fußballclubs anlässlich dessen 50-jährigen Bestehens, das „Zwiebelwäiefescht“ findet am 24. September statt und am 19. Oktober begeben sich die Wehrleute auf die Atemschutzstrecke in Lörrach.

Kontakt: Steffen Heitzler, Tel. 07628/805695, E-Mail: steffen.heitzler@ffw.efringen-kirchen.de