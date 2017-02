Von Marco Schopferer

Kommt das schnelle Internet in Efringen-Kirchen nun doch ganz schnell? Eine Firma aus München hat unlängst den Zuschlag bekommen, in die bereits verlegten Leerrohre das Glasfaserkabel hineinzublasen. Schon in ein paar Monaten könnte die Datenautobahn im Rebland Wirklichkeit werden.

Efringen-Kirchen. Erste Haushalte könnten schon bis zum Sommer mit Datenraten von 50 Mbit/Sekunde angeschlossen werden. Was im benachbarten Eimeldingen seit 2016 durch den von der Telekom betriebenen Ausbau weitgehend Standard ist, dürfte dann auch in Efringen-Kirchen Wirklichkeit werden.

Als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung bekam die Firma Pepcom aus München (siehe Info-Kasten) den Zuschlag, im gesamten Landkreis ein Glasfasernetz zu betreiben. Ganz unbekannt ist die Firma in der Region nicht, sie hat in Weil am Rhein und Rheinfelden rund 7000 Kabel-TV-Kunden.

Das Unternehmen beginnt im kommenden Monat in Efringen-Kirchen mit der Kundenoffensive. Firmenvertreter werden aus München anreisen und mit Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung im Landkreis Lörrach, bei der kommenden Gemeinderatssitzung das Geschäftsmodell vorstellen.

Schon bald soll auch die Homepage zur Kundenakquise geschaltet werden, wusste Bürgermeister Philipp Schmid auf Nachfrage von Irmtraud Töppler (SPD/U) in der Gemeinderatssitzung am Montag zu berichten. Die Firma Pepcom habe mit deutlichem Abstand bei der Punktevergabe den europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen, so Schmid. Nun setzt die Gemeinde auf eine rasche Umsetzung, zumal sie mit Fischingen und Zell eine führende Rolle beim infrastrukturellen Internetausbau einnimmt. Hier liegen die Leerrohre längst.

Wenig wahrscheinlich ist jedoch, dass die gesamte Gemeinde binnen weniger Monate an die schnellere Datenautobahn angeschlossen wird. Nach und nach sollen die Haushalte angeschlossen werden. Man könne „nicht einfach einen Schalter umlegen“, sagt der Zweckverband.

Pepcom mit Sitz in Unterföhring bei München ist eine 100-prozentige Tochter der Telecolumbus AG, mit bundesweit 3,5 Millionen Kunden. Sie soll die drittgrößte Kabelnetzbetreiberin Deutschlands sein und bietet laut Homepage an, Kommunen dabei zu helfen, Glasfaser bis in die Häuser zu legen. Vertraglich sicherte Pepcom zu, dass ein Anschluss nicht mehr als 39,90 Euro im Monat kostet. Andernorts tritt die Firma unter dem Namen cablesurf auf und wirbt mit Preisen von rund 25 Euro (für das erste Jahr) und verlangt danach für einen 60 Mbit/s-Anschluss 35 Euro.

Schnelle Datenverbindungen bietet die Mappacher Firma oskon itk, die sich auf Firmenkunden spezialisiert hat. Pepcom hat 367 Mitarbeiter, 111 Millionen Euro Jahresumsatz und 630 000 Kunden.