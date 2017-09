Efringen-Kirchen Fluchend und schwankend

Istein. Nach einem Unfall am Donnerstagabend in Istein lässt ein Autofahrer Auto stehen und geht fluchend davon. Von dem Unfall wurde die Polizei kurz nach 20 Uhr über Notruf informiert. Der Fahrer habe das Auto stehen lassen und sei fluchend und schwankend davongegangen. Eine Streife stellte vor Ort einen beschädigten VW mit ausländischem Kennzeichen fest. Am Auto war ein Reifen platt, die vordere Stoßstange hing herunter, und eine Seite war verschrammt. Nach Hinweisen von Zeugen überprüfte die Polizei eine Wohnung, in der der Mann offensichtlich wohnt. Er wurde jedoch nicht angetroffen. Das Auto wurde sichergestellt und von einem Abschleppdienst weggebracht.

Die Ermittlungen dauern an.