Efringen-Kirchen Für Strom vom Hallendach

Von Clemens Leutz

Dachflächen der Gemeinde sollen möglichst für die Stromerzeugung genutzt werden. Darin waren sich die Efringen-Kirchener Gemeinderäte am Montag einig. Vertagt haben sie indes den Entscheid über einen konkreten Vorschlag für die Dachfläche der Mehrzweckhalle. Zuerst sollen mehr Informationen auf den Tisch.

Efringen-Kirchen. Die Firma RET-Solar aus Kappel-Grafenhausen in der Ortenau betreibt seit 2007 die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Schulzentrums; nun wollte sie auch noch das Dach der Sporthalle mit einer Photovoltaikanlage von rund 100 kWp bestücken. Die Laufzeit des abzuschließenden Vertrags sollte 20 Jahre betragen, wobei sämtliche Kosten zu Lasten des Betreibers gehen sollen. RET-Solar wollte der Gemeinde fünf Prozent der gesetzlichen Jahres-Nettovergütung durch den Energieabnehmer, jedoch mindestens acht Euro je kWp bezahlen. Die Gemeinde erhielte also jährlich mindestens 800 Euro. Außerdem bot RET-Solar an, die PV-Anlage nach 20 Jahren der Gemeinde kostenlos zu übergeben, wobei die Firma mit einer Lebensdauer von 40 Jahren rechnete. Damit würden pro Jahr 70 Tonnen an CO2 eingespart, über eine Gesamtlaufzeit von vier Jahrzehnten also 2800 Tonnen.

Auch wenn im Grundsatz alle Sprecher für eine Solarnutzung waren, wünschten sich vor allem Räte der Grünen und der CDU doch noch Alternativen zu einer reinen Verpachtung an eine Privatfirma und nähere Informationen. Marlies Billich (Grüne) etwa riet, die Wertschöpfung möglichst in Bürgerhand und in der Region zu belassen. Ihr schwebte deshalb vor, Energiegenossenschaften anzuschreiben und ihre Angebote dann zu vergleichen. „Dieses Wissen können wir anzapfen.“ In der Umgebung gebe es einige Bürgerenergiegenossenschaften, etwa die Solargeno – sie betreibt eine Anlage bei der Bioland-Gärtnerei in Fischingen –, Bürgerwindrad Blauen oder Bürgersolar Hochrhein – sie realisierte Projekte mit den Gemeinden Lörrach und Binzen. Peter Buckmann (Grüne) rechnete vor, dass dann mehr Geld in der Region bleibe.

Karl Rühl wünschte sich Zahlenmaterial, etwa zum Verbrauch der kommunalen Einrichtungen. Schließlich gebe es keine Investition, die sich so schnell rechne, wie eine eigene Photovoltaikanlage“, wusste Rühl.

Dies erfordere aber eine „Riesenarbeit“, befürchtete Bürgermeister Philipp Schmid, „und dafür haben wir in der Verwaltung im Moment keine Manpower übrig“. Und Bauamtsleiter Siegfried Kurz hielt den Aufwand für eine öffentliche Ausschreibung bei einem möglichen Erlös von 800 bis 1000 Euro jährlich für stark übertrieben.

Schmid berichtete jedenfalls, dass die Gemeinde 80 bis 90 Prozent der in der Photovoltaikanlage erzeugten Energie selbst verbrauche. Im Jahresmittel sei dies etwa ein Viertel des gesamten Stroms, den Schule, Rathaus und Feuerwehr benötigen.

Die Gemeinderäte hätten aber noch gerne mehr Details erfahren und stimmten deshalb aufgrund der fehlenden Zahlen einmütig für den von Irmtraud Töppler (SPD) eingebrachten Antrag zur Geschäftsordnung: Das Thema wurde vertagt, bis mehr Zahlen vorliegen.

Karl Rühl hätte in Eigenleistung Zahlenmaterial zusammengestellt. Doch auch hierfür wäre die Zuarbeit der Verwaltung nötig gewesen, die derzeit nicht zu leisten sei, sagte Schmid. Damit sah sich Marlies Billich wieder in ihrer Ansicht bestätigt: „Für so was hätten wir jetzt einen Klimamanager brauchen können.“