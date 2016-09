Nicht nur der Obst-und Gemüsebau im Markgräflerland leidet dieses Jahr unter der ungewöhnlichen nassen und feuchten Witterung. Auch die Getreideernte, die kürzlich zu Ende ging, ist betroffen.

Efringen-Kirchen. „Die Erträge sind um rund 20 Prozent unter durchschnittlichen Jahren zurückgeblieben. Auch bei der Hauptgetreideart in der Region, dem Mais, gehen Fachleute von einer unterdurchschnittlichen Ernte aus“, sagt der Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft und Pflanzenbau beim Lörracher Landratsamt, der Efringen-Kirchener Rolf Heß. Für die einzelnen Getreidesorten ergibt sich folgendes Bild:

Gerste: Im Juni wurde die Ernte von Futter- und Braugerste mit geringeren Erträgen als im Vorjahr abgeschlossen – je nach Boden und Lage zwischen 55 bis 85 Doppelzentner pro Hektar. Der Ertragsrückgang zum Vorjahr liege bei bis zu 20 Prozent, sagt Heß.

Weizen: Die Haupt-Getreideart im Sommer, der Weizen, ist einem erhöhten Pilzdruck ausgesetzt gewesen, was wiederum mehr Pflanzenschutzeinsatz erfordert hat. Beim Weizen sorgten zudem in manchen Bereichen die heftigen Regenfälle für niedergedrückte Bestände. Nur teilweise richteten sich die Halme in der Hitzeperiode ab Mitte Juli wieder auf. Beim Weizen wurde insgesamt eine deutlich unterdurchschnittliche Menge von etwa 60 Doppelzentnern vom Hektar eingebracht, weiß Heß. Der Durchschnitt liegt bei 80 Doppelzentnern.

Da die Erntemengen auf dem Weltmarkt insgesamt gut sind, gab es einen hohen Preisdruck beim Absatz, auch für den Weizen aus dem Markgräflerland. „Ein Bauer hierzulande braucht mindestens 16 Euro pro Doppelzentner, sonst hat er nichts verdient“, erklärt Heß. Im Durchschnitt wurden aber nur 15 Euro erzielt.

Mais: Etwas Entwarnung könne man für den Mais geben, sagt Rolf Heß. Im Frühsommer, kurz nach der lang anhaltenden Regenperiode, war man noch sehr pessimistisch. Die feuchte Witterung habe den Wuchs verzögert, so dass die Blüte rund drei Wochen später als gewöhnlich einsetzte.

Die Hitzeperiode seit Mitte Juli habe den Mais zumindest etwas aufholen lassen. Das vor allem dort, wo Staunässestellen tatsächlich austrockneten. Dort, wo dies nicht der Fall war, sind die Kolben trotz Sonne klein geblieben. Dieser Rückstand dürfte bis zur Maisernte nicht mehr aufzuholen sein, so dass Heß von einem „sicherlich schwächeren Ertrag als in durchschnittlichen Jahren“ spricht. Fest steht bereits, dass die Maisernte spät stattfinden wird, frühestens Anfang, eher aber Mitte oder Ende November.