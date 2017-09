Efringen-Kirchen Größte Bezirke im Zentralort

Von Clemens Leutz

Bei der Bundestagswahl am Sonntag zeichnet sich in Efringen-Kirchen ein Rekordergebnis bei den Briefwählern ab. Gestern früh wurde die Marke von 1500 Anträgen auf Briefwahl geknackt, schließlich waren es 1503; vor vier Jahren ließen sich nur rund 1100 die Unterlagen schicken. Im Krankheitsfall kann man noch bis Sonntag um 15 Uhr Briefwahl beantragen.

Efringen-Kirchen. Allerdings machten die Briefwähler nicht einmal ein Viertel der insgesamt 6564 Wahlberechtigten aus, was weniger als in den meisten anderen Kommunen sei, berichtet der Wahlleiter Hauptamtsleiter Clemens Pfahler. Der Anstieg kam, seit die Regelung abgeschafft wurde, dass man einen triftigen Grund für eine Briefwahl angeben musste. Aufgrund des klaren Trends hin zur bequemen Wahl zuhause ohne sonntäglichen Urnengang stockte Pfahler den Briefwahlausschuss von acht auf neun Köpfe auf.

An der Wahl sind in der Gemeinde damit insgesamt 109 Verwaltungsbedienstete und Helfer im Dienst. In jedem der zwölf Wahlbezirke – Efringen-­Kirchen ist in drei und Istein in zwei Bezirke eingeteilt, die kleineren Ortsteile bilden jeweils einen – sind in der Vormittags-­ und in der Nachmittagsschicht je vier Helfer eingesetzt, zur Auszählung ab 18 Uhr müssen alle kommen. Wer plötzlich krank wird, kann noch bis Sonntag 15 Uhr Briefwahl beantragen. Über eine Handy-Nummer, die am Rathaus angeschlagen ist, kann man mit Sachbearbeiterin Lisa Riesterer einen Termin abmachen, um die Unterlagen im Rathaus abholen zu lassen. Bis 18 Uhr müssen sie dann im Rathausbriefkasten im Zentralort liegen.

Die Wahllokale, wie das Rathaus, sind durchgehend wieder von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der vielen Briefwähler rechnet Pfahler damit, dass das Wahlergebnis erst nach 19 Uhr vorliegt. Es wird auch auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Gegenüber dem Urnengang von vor vier Jahren ist die Zahl der Wahlberechtigten von 6546 auf 6564 gestiegen.

Die größten Wahlbezirke sind die drei im Zentralort: 931 zählt der Wahlbezirk Rathaus, 830 der Wahlbezirk Efringen alter Kindergarten und 810 Kinderhaus. An vierter Stelle liegt Egringen mit 710. Die kleinsten Wahlbezirke sind Kleinkems (316) und Huttingen (355); dazwischen liegen Welmlingen (390), Blansingen (393), Wintersweiler (404), Mappach (416), Istein Halle (467) und Istein Rathaus (542).