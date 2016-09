Istein (mao). Viele Marktbeschicker, aber zu wenig Flohmarktflanierer: Beim Isteiner Dorfflohmarkt zeigten sich vor allem die Standbetreiber nicht zufrieden, eine Neukonzeption ist in der Diskussion. Eine klasse Idee, die diesmal nicht zünden wollte: Rund 40 Stände sorgten für eine riesige Auswahl, die Qualität war gut, Ramsch gab es nirgends. Attraktiv hatten die meisten Standbeschicker zudem ihre Verkaufsflächen hergerichtet, und auch der Himmel öffnete nur ganz kurz für ein paar Tropfen seine Schleusen. Insgesamt war perfektes Flohmarktwetter. Woran es allerdings fehlte, war die kaufkräftige Kundschaft. Schon in Eimeldingen wünschten sich die Teilnehmer beim Dorfflohmarkt am vergangenen Wochenende mehr davon, doch in Istein waren es nochmals weitaus weniger Flohmarktgäste, die zwischen den weit verstreuten Ständen wandelten. „Es lief richtig schlecht“, bilanzierte eine der wenigen auswärtigen Verkäuferinnen, eine Inzlingerin. Auch an anderen Ständen waren die Verkäufer nicht wirklich begeistert, machte man nicht annähernd genügend Umsatz, um den ganzen Aufwand und die Zeit auch nur ansatzweise abzugelten. Noch am späten Nachmittag machten sich Flohmarktkenner an die Ursachensuche. War es zu wenig Werbung" Gibt es zwischenzeitlich einfach zu viele Flohmärkte" Ist der Isteiner Dorfflohmarkt zu weit auseinandergezogen" Organisatorin Sandra Basset kann sich alle Faktoren als Mit-Ursachen in Kombination vorstellen. Sicher sei, dass die Veranstaltung gegen den zeitgleich stattfindenden Auggener Flohmarkt nie bestehen werden könne. Bei einer Neuauflage müsste man auf Terminkollisionen achten und auch eine Neukonzeption würde Basset empfehlen. Etwas näher zusammenliegende Standflächen, weniger breit auseinander gezogen die ganze Flohmarktfläche. Vielleicht wieder rund um den Dichleweg, wie bei den Anfängen des Flohmarkts, den Nicole Gäng vor Jahren ins Leben rief. Auch das Innerdorf würde eine schöne Kulisse hergeben, doch hier bräuchte es eine Straßensperrung. Unklar ist allerdings, ob es überhaupt eine Neuauflage geben wird. Sandra Basset wird die Organisation aus beruflichen Gründen nicht mehr übernehmen. Schon am Samstagnachmittag begann die Suche nach einem Nachfolger.