Egringen (os). „Eine richtige Holzversteigerung darf ruhig etwas wehtun“, meinte der gut gelaunte Revierförster Gerhard Schwab bei der Holzversteigerung in Egringen angesichts des Schmuddelwetters. Die gute Laune hielt bei der vierten Holzauktion im Efringen-Kirchener Gemeindewald bis in den Nachmittag hinein an, denn mit den rund 60 Holzinteressenten erzielte Schwab einen Mehrerlös von rund 30 Prozent gegenüber dem Ansatz. Das mache Mut für die fünfte und letzte Holzversteigerung, die heute in Huttingen stattfindet. Beginn ist um 10.30 Uhr am Kalkgrabenweg.

Am von den Egringer Motorradfreunden Aguringas betriebenen Lagerfeuer hieß Schwab neben Ortsvorsteher Jürgen Schopferer besonders Bürgermeister Philipp Schmid willkommen. Im Egringer Forst machen Buchen und Eiche den größten Anteil des Angebots aus, berichtete Schwab. Dann ging es beim Waldspaziergang den Wertholzplatz entlang, wo hochwertige Eichen und Douglasien aus dem gesamten Forstbereich lagern. Mehr als eine Viertelmillion Euro seien die vielen großen Stämme wohl wert, sagte Schwab im Vorbeigehen. Deutlich weniger wert sind die Brennholz-Polter am Hinterholzweg und am Neumattenrainweg. Veranschlagt war das Brennmaterial für 4824 Euro, weg ging es für 30 Prozent mehr, nämlich für 6300 Euro.

Das werteten Schwab, Ortsvorsteher und Auktionator Jürgen Schopferer sowie Schreiber und Ortschaftsrat Hermann Frey als erfreulich gute Bieterlaune. Diese verteilte sich gut über alle Holzarten. Die 35 Festmeter Eiche erzielten anstelle der veranschlagten 1480 Euro sogar 1890 Euro, also 27 Prozent mehr, die 45 Festmeter Buche anstelle 3000 letztlich 3900 Euro und damit plus 30 Prozent.