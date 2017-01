Wintersweiler (cre). Gute Laune und warme Kleidung waren die Voraussetzungen für den mitternächtlichen Neujahrstreff am Dorfbrunnen in Wintersweiler. Zum inzwischen neunten Mal organisierte die Dorfjugend, von der mittlerweile auch schon alle das Erwachsenenalter erreicht haben, das Treffen in der Dorfmitte. Zum Jahreswechsel 2008/2009 war damals das Jubiläumsjahr des Dorfes mit einem Neujahrsempfang begrüßt worden. Seitdem wurde der Treff zu einer liebgewordenen Einrichtung.

Kevin Braun, Tamara Braun, Ralf Gütlin, Dominic Kammerer, Michael Schneider und Yannik Schneider hatten alle Hände voll zu tun gehabt, um den Platz am Dorfbrunnen mit einem Feuerwagen und einer Feuerschale sowie einem Sekt- und Glühweinstand zu einem veritablen kleinen Festplatz werden zu lassen.

Es werden bei diesem Neujahrstreffen keine Reden geschwungen. Die Einwohner und ihre Silvestergäste stehen einfach beieinander, prosten sich zu, wünschen sich mal mit mehr, mal mit weniger Umarmung ein gutes, neues Jahr und schauen den Raketen nach, die in den Nachthimmel steigen.

In diesem Jahr wurde im Dorf besonders viel geböllert, nach allgemeinem Empfinden sogar wesentlich mehr als in den vergangenen Jahren. Möglicherweise lag es an den vielen unguten Ereignissen des vergangenen Jahres, die so in den geschichtlichen Orkus verbannt werden sollten.

Zeitweise verschwand die Umgebung hinter dichten Rauchschwaden der Raketen und Böller. Die offenen Feuer trugen das ihre dazu bei. Das minderte die gute Laune der Feiernden jedoch nicht. Erst weit nach Mitternacht klang das Treffen aus. Doch für die Organisatoren war noch lange nicht Schluss. Noch in der späten Nacht waren sie damit beschäftigt, in der Dorfstraße die Spuren des mitternächtlichen Treibens zu beseitigen. Am Neujahrstag erinnerte nur noch der Feuerwagen, der auch als Stehtisch gedient hatte, daran, dass hier in der Nacht gut gefeiert worden war.