18:19 Italiener bekommt Stromrechnung von mehr als 65 500 Euro

Rom - Ein Mann in Italien hat eine Stromrechnung von mehr als 65 500 Euro bekommen. Er habe stets seine Rechnungen bezahlt, sagte Daniele Cametti Aspri aus Rom der dpa. Der Energieversorger Acea habe ihm vor einigen Tagen mitgeteilt, es handle sich um eine Nachzahlung für zehn Jahre. Er habe einen Anwalt kontaktiert, um gegen die Mega-Rechnung vorzugehen. Auf Facebook postete der Fotograf aus Rom ein Bild mit einer nachgemachten Riesenrechnung aus Papier. Acea teilte mit, auf die Forderung zu bestehen. Cametti rief auf seiner Facebook-Seite zu einem Crowdfunding für die Mega-Stromrechnung auf.

17:58 SPD in Schwerin geht zügig auf Partnersuche

Schwerin - Die Sondierungen zur Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern sollen noch in dieser Woche beginnen. Der SPD-Vorstand hatte beschlossen, mit dem bisherigen Koalitionspartner CDU, aber auch mit der Linken die Möglichkeiten für eine gemeinsame Regierung zu erörtern. Nun haben die Parteien mit den Vorbereitungen begonnen. Termine für die ersten Treffen wurden nicht bekannt. Wie SPD-Landeschef und Ministerpräsident Erwin Sellering sagte, setzt die Landesverfassung einen engen Zeitrahmen. Das neu gewählte Parlament muss sich demnach innerhalb von 30 Tagen konstituieren.

17:50 Deutsche Welle: Türkisches Ministerium beschlagnahmt Videomaterial

Istanbul - Der türkische Minister für Jugend und Sport, Akif Cagatay Kilic, hat nach Angaben der Deutschen Welle die Aufzeichnung eines Interviews mit ihm selber konfiszieren lassen. "Nachdem der Minister den Raum verlassen hatte, teilte der Pressesprecher des Ministers überraschend mit, dass die DW das Interview nicht senden dürfe", teilte der Auslandssender mit. Nach Protesten des Deutsche-Welle-Teams in Ankara sei das Videomaterial von Mitarbeitern des Ministeriums konfisziert worden. Es handelte sich um ein Interview für die DW-Sendung "Conflict Zone" mit Michel Friedman.

17:04 Von der Leyen erwartet Besuch in Incirlik Anfang Oktober

Berlin - Nach der Wiederannäherung zwischen Deutschland und der Türkei wird ein Besuch von Bundestags-Abgeordneten bei den Bundeswehr-Soldaten im Stützpunkt Incirlik immer wahrscheinlicher. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwartet, dass der Besuch bald stattfinden wird. "Ich gehe davon aus, dass die Gruppe der Parlamentarier, die Anfang Oktober plant, nach Incirlik zu fahren, dort auch hinfahren kann." Zugleich bestätigte die Ministerin, dass rund 58 Millionen Euro weitere Investitionen aus Deutschland nach Incirlik in den Südosten der Türkei fließen sollen.

16:59 Weitspringer Markus Rehm Fahnenträger des deutschen Paralympics-Teams

Rio de Janeiro - Markus Rehm ist Fahnenträger der deutschen Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Rio de Janeiro. Das gab der Deutsche Behindertensportverband bekannt. Der Leichtathlet wird die deutsche Mannschaft morgen ins Maracana-Stadio führen. Prothesen-Weitspringer Rehm hatte 2012 in London Gold gewonnen und ist mit 8,40 Metern Weltrekordhalter. Der 28-Jährige hatte vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt, als er deutscher Meister bei den Nichtbehinderten wurde. Bei den Paralympics in Rio ist Rehm wieder Top-Favorit auf den Sieg im Weitsprung.